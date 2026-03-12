Justin Quiles y Lenny Tavárez eligen sus himnos de reguetón favoritos: "Tenemos que ir con los clásicos"

Justin Quiles y Lenny Tavárez se pasan por Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García sobre su álbum SUPERARTE. Un disco que experimenta con sonidos del afrobeat, del merengue o de la cumbia, aunque donde más cómodos se sienten los dos es en el reguetón.

Por eso, los cantantes han tenido que elegir las canciones de este género que deberían exponerse en un museo. "Tenemos que ir con las más clásicas", han dicho antes de mencionar Gasolina de Daddy Yankee, Dale don de Don Omar y Bandoleros, también de Don Omar con Tego Calderón.

Así surgió 'SUPERARTE'

Después de un tiempo pensando en ello, Justin Quiles y Lenny Tavárez se pusieron manos a la obra para componer un disco juntos. Pero ¿dónde nace toda esta historia? "Venimos de muchos discos de 'Los Avengers', un grupo de amigos que tenemos, todos artistas independientes. Nos unimos en un momento muy orgánico, donde nos juntábamos y subíamos las canciones a las redes sin invertir dinero. Tuvimos dos álbumes y decidimos cerrar la etapa con este último disco", comenta Quiles.

Aunque intentaron salir de tour con estos amigos —Sech, Dalex, Feid y Dímelo Flow—, el público se quedó sin escuchar en vivo más de 28 años. "Tratamos de hacer una gira, pero no pudimos", comentan sobre las dificultades de cuadrar horarios.

'SUPERARTE', una canción compuesta por teléfono

Justin Quiles y Lenny Tavárez tardaron un año en crear este disco, pues escribieron unas 40 canciones de las que eligieron sus 12 favoritas. SUPERARTE, el tema que da nombre al álbum, lo compusieron por teléfono en media hora. "La llamada más productiva de la historia", apunta Eva Soriano. También rescataron algunos títulos, pues CHAMPAGNE llevaba 10 años en un cajón.

Para ellos, este trabajo "refleja la mejor versión de Justin Quiles y Lenny Tavárez. Viene de intentar ser mejor que 10 años de carrera que tenemos cada uno. Innovar, ofrecer algo fresco a la cultura musical... Creo que logramos algo nuevo. Cuando estás en tu mejor versión, lo que hagas va a ser súper", comentan.

A nivel temático, el disco aborda el amor, el deseo, la nostalgia, el desamor... pero se quedaron fuera muchas otras temáticas. "Los que quedaron son los que nos tocaban. Cuando uno hace un disco, primero tiene que empezar por uno mismo. ¿Si no te gusta a ti, cómo vas a complacer? Hay personas que graban canciones solo porque al público les va a gustar, pero para nosotros es importante que la música refleje lo que nosotros somos para que el público pueda sentir eso también", explican.

Colaboraciones orgánicas

SUPERARTE cuenta con varias colaboraciones, entre ellas con Eladio Carrión o J Balvin. "Ninguna colaboración fue forzada. Nos encontramos con los artistas. A J Balvin le encantó", dicen.

Quien no llegó a tiempo fue la argentina Cazzu: "Fuimos a su casa, nos hizo un asado... Cazzu es amiga y puede hacer lo que le dé la gana. Sabemos que podemos colaborar con ella cuando queramos. Igual hace el remix. Nosotros la llamamos sin tiempo, grabó el tema... Ella tenía sus cosas y nosotros teníamos que salir ya con el álbum, no podíamos esperar", explican.

Justin Quiles y Lenny Tavárez han organizado varias Release Party en España para presentar el disco en directo: "Vamos a estar presentando canciones del álbum a nuestros fanáticos. Van a ver las primeras canciones cantadas por Justin Quiles y Lenny Tavarez en tarima. Y también vamos a darle un par de canciones de las viejas, de las que a ellos les gusta. Perreo serio", zanjan.