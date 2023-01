Lali Espósito: "Mi nuevo disco es un disco postdolor del amor. Estoy en fase chochera"

Lali Espósito desprende buen rollo. No hay más que escuchar la entrevista de la actriz y cantante argentina de 31 años este lunes en Cuerpos especiales, donde habló con Eva Soriano y Lala Chus del exitoso estreno de la última temporada de la serie Sky Rojo, de su próximo disco y sí, también de sus sensaciones durante su actuación en la final del Mundial de Qatar 2022.

"En este momento estaba pensando, si esto me sale mal y perdemos el partido soy la mufa de la mala suerte. No me dejan entrar en el país", ha confesado la artista, que cantó el himno nacional antes del partido de Argentina contra Francia. "Ahora dicen que traigo suerte, soy un amuleto".

"Una gran cerradora de proyectos"

La actriz y cantante está en plena fase de despedida. Acaba de estrenarse la última temporada de Sky Rojo, la serie que protagoniza junto a Miguel Ángel Silvestre y Verónica Sánchez y cuyo rodaje hizo que se estableciese en España durante una buena temporada. "Nunca había vivido en otro lado que no fuese Argentina, curraba rápido y me iba. Ahora vengo a España y tengo amigos, familia... Generé un grupo de amigos que hace que me quiera quedar. Lo siento muy parecido a Buenos Aires", ha contado Espósito.

Ese buen rollo no hace que viva el final de la serie con pena. "Había que acabar la historia y sentimos que termina por todo lo alto", ha apuntado sobre la tercera temporada que define como muy cañera.

Pero ¿echará Lali Espósito de menos a su personaje Wendy? Su respuesta es un rotundo no. "Soy una gran cerradora de proyectos. Soy cero nostálgica. Y eso que soy argentina, que somos muy nostálgicos, pero yo cierro feliz. Sé perfectamente lo que me llevo. Me llevo amigos, me llevo una experiencia.. Sé lo que significa para mí. Cierro, le pongo un moño y feliz. Pero con todo, también con los discos", asegura antes de hablar del nuevo trabajo que está por venir.

Un disco de chochera

Tras este estreno, en marzo llega el siguiente para Lali Espósito. Su quinto disco esté en camino.

"Es un disco postdolor del amor. Estoy en fase chochera, estoy en fase pasármelo bien y el estilo musical, pop con mucha influencia de la música electrónica, me lleva a hablar de cómo me siento hoy estando sola", ha contado sobre este trabajo, que no tiene fecha exacta de lanzamiento.

Lali Espósito es ahora más libre que nunca. "Había estado toda la vida de novia, de relaciones largas, y hace dos años y pico encontré lo que se siente al estar sola", ha contado sobre su situación sentimental actual.

La cantante reconoce que no piensa todo el rato en ella, pero tiene mucho más claro cómo le gusta vibrar los vínculos que tiene: "Respeto mucho más cómo quiero vivir el amor que estoy viviendo"-

"Antes era mucho más inconsciente. Antes entraba más fácil en el chic de si estoy con alguien las reglas son estas y entraba muy fácil en ese lugar", ha añadido. "Me estoy deformando un poco a mí misma en el mejor sentido. El disco habla de eso, de quien quiero ser todo el reto y quien no quiero ser".

"Cuando hablo de la soledad, hablo de encuentro. Esa historia del amor romántico, esa idea de estar sola es un bajón... Y creo que estoy en uno de los mejores momentos de la vida, al menos hoy".

¿Canciones de amor o desamor?

Y hablando de amor... ¿qué canciones son mejores? ¿Las canciones de amor o de desamor"

"Las dos tienen su maravilla porque las dos tienen que ver con el balance de la vida. Nadie está todo el tiempo feliz", ha respondido Lali Espósito a la pregunta de Lala Chus. "Las canciones de desamor te ayudan a valorar cuando encuentras el amor o cuando te sientes más enamorada de la vida. Si no existiera un polo, no existiría el otro".

La cantante ha hecho esta reflexión y ha seguido con un apunte como artista que escribe las canciones. "Tiene una gracia escribir de desamor que no lo encuentras tan fácil... Es difícil explicar el amor en las canciones y no caer en clichés", ha apuntado.

Lali se ha despedido con un juego de nombres y una reflexión. "Tengo gran sensación de una vida privada, tengo una vida privada muy heavy sin demasiados esfuerzos. Tengo sensación de privacidad y creo que tiene que ver con la sensación de que la gente que me rodea".