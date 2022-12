El Langui explica el doble sentido de 'Espasticidad', su nuevo disco: "La sociedad está rígida"

El Langui se ha pasado por el estudio de Cuerpos especiales para presentar Espasticidad, su nuevo disco del que él mismo nos explica el significado del título: "Es una sintomatología que está presente en personas que tienen patologías como parálisis cerebral, que es lo que tengo yo, o espina bífida, esclerosis múltiple... O si has sufrido un ictus o un traumatismo craneoencefálico".

"Es una alteración del sistema nervioso, que es la mala información que recibe el cerebro y le chuta al sistema nervioso. Entonces los músculos afectados están rígidos, tensos. De ahí mi mano, las piernas... De ahí vienen deformaciones, dolores... Y está presente en un montón de enfermedades y discapacidades", añade.

El Langui utiliza esta palabra para darle un doble sentido: la espasticidad emocional. "La sociedad está espástica. Está tensa, está rígida. Por todo en general. No somos capaces de liberarnos, de levantar la cabeza más allá de nuestro celular y perdemos la búsqueda enfrente nuestro de un montón de posibilidades, de historias, de gente, de un 'hola', de todo".

El artista asegura que al documentarse sobre la espasticidad, se ha dado cuenta de que no se ha cuidado lo suficiente durante muchos años y que se empezó a tratar hace tan sólo unos ocho años: "Lo que te hace un fisio neurólogo es soltar el músculo para no perder el rango de movimiento que tú no haces".

Volviendo a su nuevo disco, está repleto de colaboraciones pero una muy especial es la de su hijo Hugo. "A Hugo le gusta interpretar. Desde muy pequeñito le he pedido alguna voz joven que he necesitado", ha explicado, asegurando que lo hacen para pasar un buen rato.

'Intentando', el corto de El Langui

En 2021 se estrenó Intentando, un corto dirigido por el propio artista y que se resistió a protagonizar hasta que Santiago Zannou, uno de los productores, consiguió convencerlo.

En este cortometraje también aparece su hijo Hugo, aunque Langui confiesa que hubo un momento en el que esta elección se la delegó al equipo de casting: "No podía trabajar con él. En casa de herrero, cuchillo de palo. Era muy difícil. No quería ensayar, no quería hacer lecturas... Y le dije 'esto no puede ser'. Y le dije a los productores que hicieran un casting".

Hugo se presentó al casting, donde participaron otros jóvenes, y al final fue el escogido: "La verdad es que veías el casting y se lo curró bastante".