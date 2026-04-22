Laura Esquivel y Brenda Asnicar reflexionan sobre 'Patito Feo': "Había escenas de maltrato que hoy no estarían aprobadas"

La nostalgia se ha apoderado de Cuerpos especiales con la visita de Laura Esquivel y Brenda Asnicar , que llegan a España con su gira Amigas del corazón World Tour . Y las artistas argentinas reflexionan sobre este nuevo proyecto sobre el escenario, pero también sobre la telenovela que las llevó a la fama.

La adolescencia de Eva Soriano llega a Cuerpos especiales con la visita de Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las protagonistas de la telenovela Patito Feo.

Ahora Laura y Brenda están en nuestro país por Amigas del corazón World Tour, una gira que celebra los 19 años de la serie que las unió. Y el dúo tiene una parada el 19 de junio en el Movistar Arena de Madrid.

Las artistas ya se están mimetizando con España, dejando a un lado el cansancio y el jet lag. "Levantarse para recibir cariño es una buena razón", ha compartido Asnicar. Esta es la primera vez que llegan a nuestro país encarando un proyecto juntas.

Las cantantes interpretaban a Patito y Antonella en Patito Feo, dos rivales que competían desde Las populares y Las divinas respectivamente. Y en esta telenovela argentina se trataban muchos temas de la adolescencia. Ahora, reversionan sobre el escenario esta historia que las hizo llegar al estrellato.

Las claves de su nueva gira, con guion propio

Amigas del corazón World Tour remueve la nostalgia, pero con un nuevo mensaje. "Todo el proyecto fue muy mágico, por eso decidimos volver a escribir nuestra propia historia y Laura y yo escribimos nuestro propio guion. Patito Feo trajo muchas temáticas que traían a los colegios, pero queremos dejar un mensaje más bonito y actualizado a través de esas canciones", ha compartido Asnicar.

"En el show va a haber banda en vivo, bailarines, visuales y pantallas espectaculares", han revelado, resaltando también los "outfits y cambio de ropa". Y han dejado claro: "Queremos dejar un mensaje de mucha unión quizás opuesto a lo que hacía la serie". "Le debemos un regalo a nuestra generación, que ya trabaja desde hace rato", han defendido las argentinas.

"Uno como persona no es solamente uno, sino todas las personas que te acompañan"

Ahora, volver a cantar aquellas canciones le hacen a Laura sentir "mucha emoción": "Me acuerdo de la niña que era y lo que me gusta pensar es que a veces uno como persona no es solamente uno, sino todas las personas que te acompañan en la vida". La argentina ha reflexionado sobre los esfuerzos de su familia y de la producción de esos momentos.

No hay dress code para los conciertos, y las invitadas del anti-morning show insisten en que la gente lleve lo que les haga sentir "cómodos y libres". Quieren que su público descanse y se despreocupe durante el show.

Su gira por Europa les está permitiendo a las artistas disfrutar de la cultura y la gastronomía de países como Italia.

Reflexiones sobre Patito Feo

Entre todas las preguntas de los oyentes, una fan de Patito Feo les ha planteado si cambiarían algo de la serie. "Patito Feo fue una historia que tuvo una aventura, con muchas etapas y muchos mensajes. Los personajes pasaron por muchos momentos y había escenas de maltrato extremo entre los personajes, y hoy no estarían muy aprobadas. Quizás lo contaría de una manera más romántica con la mente de ahora", ha respondido Laura.

Por su parte, Brenda ha reflexionado también sobre su personaje, el que acabó reflexionando y pidiendo perdón por sus acciones. "Es una historia muy mágica que generó muchas comunidades en el mundo que se hizo amiga por el proyecto y quizás ahora se vuelve reencontrar"

"Para hacer una historia así tienes que ir a un público adulto. Pero si el público es infantil habría que cambiar muchas cosas", ha añadido Esquivel. "No hay que dar por sentado el maltrato y las malas intenciones y como sociedad teneos que intentar cambiar esas cosas", han insistido.

Las dos empezaron en la serie de adolescentes, lo que les permitió encontrar su pasión muy rápidamente. Y si en algún momento no tuvieron tiempo para jugar, se ha solventado con creces con el juego al que se han enfrentado en Cuerpos especiales.