Eva Soriano se indigna con el lenguaje del sector inmobiliario: "¿Qué son los metros no útiles? ¿Y la TAE? ¿Qué es eso?"

Eva Soriano ha vuelto a la queja fuerte. Después de una temporada pacífica, la presentadora de Cuerpos especiales cree que ha llegado el momento de alzar la voz y quejarse fuerte sobre un tema que le pone "los nervios de punta".

Ahora que se siente preparada para acercarse al sector inmobiliario, se ha dado cuenta de que no lo está. "Hay muchas cosas que desconoces de este sector", ha apuntado en la sección Eva le grita a un nube.

"Hay una cantidad de vocablos, expresiones y de cosas que dices Yo no estoy preparada, no sé de qué me está hablando", ha añadido la presentadora, que cree que el tema de la vivienda va más allá del tema económico. "No puedo comprar un piso si no entiendo a mi interlocutor".

Para Eva hay un montón de términos que no tienen sentido. "Te dicen me tienes que entregar la nota simple para saber si puedo hacerte el estudio de la hipoteca", ha empezado enumerando... "Y luego te dicen el piso está libre de cargas. Yo no sabía que un piso puede tener cargas", ha añadido.

"Otra cosa que no entiendo, que tiene que venir una persona para decirte si ese piso vale lo que dices", ha apuntado sin comprender muy bien por qué pone un precio en el anuncio y luego "tiene que venir el tasador". "¿Cuál es la función?"

También es un lío el tema de las arras. "Yo pensaba que me estaba comprando un piso, no montando un matrimonio medieval", ha seguido la presentadora que, a los 36 años, acaba de descubrir que hay una administración que se llama el registro catastral. "¿Por qué en el colegio no nos han hecho una asignatura que se llama catastro nivel 1? ¿Por qué nadie me ha dicho que yo puedo ir al catastro a saber de quién es la casa de mi vecino?".

Comprar una vivienda no es fácil y hay muchas preguntas sobre el tema. "Tú compras y dices, vale OK está libre de humedades, pero ¿hay un demonio aquí dentro? Está libre de cargas pero ¿está libre de belcebú?", ha dicho para luego plantear otra cuestión: los metros útiles. "¿Y el resto qué son? ¿Inútiles? ¿Están en casa haciendo scroll, comiendo gachintos y diciéndote Bro, no me renta?".

En serio, ¿qué son esos metros que tiene la casa? ¿Y el Tin y el Tae? ¿Qué es eso?

"Y luego te dicen que el piso no ha pasado la ITE, no sabía que le había quedado para septiembre. No sabía que tenía que pasar un examen para seguir adelante, como el certificado de la eficiencia energética", ha dicho sin entender nada. "¿Cuántas cosas tiene que tener u edificio para que yo lo pueda adquirir?", ha apuntado para indignada y lanzando una pregunta al aire. "¿Yo para qué quiero saber qué es Gauss si luego no sé lo que es una ITE?".

Al final se queda con una canción. Cuando te hablen de arras, que suene la música y que entre Arrasando de Thalia.