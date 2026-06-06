Mil invitados en el Madison Square Garden: así será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce en mayo de 2026 | XNY / Star Max / GC Images vía Getty Images

Nuevas informaciones apuntan a que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebrará en menos de un mes, exactamente el viernes 3 de julio. Así lo ha desvelado TMZ según "fuentes con conocimiento directo", quienes aseguran que la ceremonia podría contar con un máximo de 1200 invitados.

Además, se prevé que el evento tenga lugar en el emblemático recinto Madison Square Garden (MSG) de Nueva York, donde la artista ha actuado ocho veces. Se trata de un recinto deportivo que alberga partidos de la NBA y la NHL. Según el medio citado, la pareja está tomando "todas las precauciones necesarias" para mantener su privacidad. Eso incluye enviar las invitaciones de boda por mensaje de texto en vez de tarjetas físicas.

TMZ apunta a que el MSG es un recinto perfecto para salvaguardar su intimidad, pues no tiene ventanas desde donde los fotógrafos podrían hacer fotografías del evento. "Además, cuenta con estacionamiento subterráneo, lo que permite a los asistentes entrar y salir sin aglomeraciones", añade el portal.

Travis Kelce y Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards 2026 | Christopher Polk / Billboard vía Getty Images

Por supuesto, la pareja también tiene previsto un gran despliegue de seguridad con planes del Departamento de Policía de Nueva York y de empresas privadas. De hecho, una de las medidas podría ser el cierre de calles alrededor del MSG.

En cuanto a los invitados, TMZ desvela que la lista incluye a Karlie Kloss y Benson Boone.