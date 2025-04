Leiva: "Robe es un tío muy libre, con un halo de misterio, su vida te da pie a imaginar y eso me gusta mucho"

No ha sido una entrevista, ha sido un reencuentro entre viejos amigos. Alba Cordero le ha quitado el puesto a Eva Soriano y Nacho García para poder encontrarse con Leiva y preguntarle todo sobre el estreno del su sexto álbum de estudio, Gigante.

Un parte del álbum fue grabado en un rancho perdido por la frontera entre Texas y México, en un estudio analógico y setenterísimo. "No es que el lugar defina el sonido, pero la sensación de emoción cuando voy a ese estudio deja una impronta", rememora el artista, que reconoce que las canciones no sonarían igual si las hubiese grabado en Barcelona.

Y como Leiva estaba cansado de sentirse en la obligación de sacar videoclips de los singles, diseñó junto a su equipo una tetralogía de vídeos en plano secuencia para los cuatro primeros adelantos que casi le sale mal. No fue fácil grabar todo del tirón. "No quería grabar vídeos, estoy frito de hacerlos y casi siempre me decepcionan. Así que pensé, hacemos dos días de plano secuencia y ya está, pero fue un error. El nivel de ensayos que hay que hacer es obsceno, pero el resultado es... Hace muchos años que no me gusta tanto algo", explica.

El quinto adelanto del disco fue un buen bombazo. Robe Iniesta colaboraba con él en la canciónCaída Libre. No le costó guardar el secreto, esperó pacientemente como quien "Soy muy buen guardián de secretos, no soy lengua floja. Era una cosa que sabía que iba a ir como la pólvora y molaba que fuese una sorpresa. Él es un tío muy libre, con un halo de misterio increíble, su vida te da pie a imaginar y eso me gusta mucho. He tenido la suerte de que se ha visto en la canción, yo siempre tuve la sensación de que era para él y ha funcionado muy bien", subraya Leiva.

En Gigante, el madrileño hace un homenaje a la Alameda de Osuna, su barrio, precisamente en la canción Barrio. Hay nombres propios de sus amigos, de vecinos, y sobre todo de los grupos que salieron de allí, con mención especial a Malahierba, su primera banda. Con nostalgia, mira al pasado para recordar que allí empezó tocando la batería y terminó tocando la guitarra. Y hablando de finales, el de la charla con Alba ha llegado con una petición especial para Carlos Langa, director de Cuerpos especiales. Ella siempre le pide a su jefe poner canciones de Leiva en la radio, a él le cansa un pelín, pero ahora Alba cuenta con el beneplácito del artista. "Entiendo la chapa que te están dando, pero es algo muy bonito que una amiga reivindique a un colega, así que STOP CENSURA", pide Leiva.