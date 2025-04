Nacho García tiene algo que decir a Johnny Depp: "Gracias a ti sabemos que Teruel existe y la cancelación no"

A pesar de que Nacho García ha confesado durante la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales que no sabe si "se pronuncia dep o dip", lo cierto es que el viaje de Johnny Depp a Teruel para rodar un anuncio ha causado un gran revuelo en la provincia.

"Has abierto tu mapa de pirata del Caribe y has encontrado un tesoro escondido: Teruel", ha felicitado el presentador, que admite que "no sabemos de qué va tu anuncio, pero molaría que se llamara Charlie y la fábrica de melocotones de Calanda".

"Te va bien en tu carrera, acabas de rodar una película y un anuncio (...) Gracias a ti sabemos que Teruel existe y la cancelación no", ha sentenciado el cómico, que espera que su vuelta a territorio estadounidense se produzca con "un Jack Sparrow full aragonés".