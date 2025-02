Leiva y Robe se acercan a la depresión en 'Caída Libre', su primera colaboración

Leiva y Robe Iniesta funden sus voces en Caída Libre, la esperada colaboración de los dos músicos que sirve como quinto y último adelanto del disco Gigante del madrileño.

Como si llevasen toda la vida ensayando juntos, el de Alameda de Osuna y el de Plasencia se acercan a la depresión en este tema que nació de una conversación de Leiva con uno de sus mejores amigos.

Su amigo, que en ese momento estaba atravesando "una depresión especialmente cabrona", le describió sus sensaciones con una frase que sirvió a Leiva para empezar a escribir y que se ha convertido en uno de los versos de la canción: "Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido".

La canción recorre en su letra las sensaciones que atraviesa una persona que atraviesa uno de estos duros episodios, cómo se siente cuando no ve salida —ya no me reconozco, y me importa bien poco | y cómo abraza la esperanza— y cómo abraza la esperanza de la recuperación —En cuanto me dé un rayo de sol | voy a hacerme una foto en un fotomatón—. Un duro relato que emociona en la voz de estos dos genios del rock español.

La letra de 'Caída libre', de Leiva y Robe

Si encontrara silencio en mi ruido mental

dormiría diez días y un año.

Si avistara la causa de mi tempestad

me pondría a chillar como un gallo.

Hoy hasta las moscas me pasan de largo,

será que algo les huele mal.

El griterío de mis pensamientos a toda velocidad.

Hasta los huevos de esperar un milagro,

cansado de avanzar marcha atrás.

Me tomo la pastilla roja, bebo 0,0, me alimento bien.

Hay un millón de muebles que mover

y no sé detrás de cuál está

lo que he perdido.

Todo tiene luz de probador,

ya no me reconozco,

y me importa bien poco.

En cuanto me dé un rayo de sol

voy a hacerme una foto en un fotomatón.

Quién es que llama a mi cabeza a todas horas,

que puede remendar todas las hojas

que han caído al suelo como un árbol en invierno

y sé que sólo estoy mirando de otra forma,

que voy a dar la vuelta a nuestra sombra

mientras busco el modo de remontar el vuelo.

A veces hago maniobras

para retomarlo donde lo dejé,

hay demasiados frentes a la vez

y no consigo ver quién coño es el enemigo.

Todo tiene luz de probador,

ya no me reconozco,

y me importa bien poco.

En cuanto me dé un rayo de sol

voy a hacerme una foto.

Todo tiene luz de probador,

ya no me reconozco,

y me importa bien poco.

En cuanto me dé un rayo de sol

voy a hacerme una foto en un fotomatón.