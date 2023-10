Love of Lesbian, sobre la versión de 'John Boy' con Miranda: "Es fantástico escucharla con acento argentino"

Lalachus y Nacho García se han puesto de tiros largos para recibir este viernes en Cuerpos especiales a Santi Balmes y Oriol Bonet de Love of Lesbian.

Los dos artistas están en Madrid porque el sábado 7 de octubre participan en el Festival MadBlue 2023, junto a Efecto Mariposa, Tu Otra Bonita, Elefantes y Naiza. "Es un concierto que le llaman showcase pero vamos toda la banda, con todo lo que llevamos. Como dice un amigo: 'es como un buen polvo", ha resumido el vocalista sobre lo que verá el público que asista al evento del Parque del Oeste.

La banda de Barcelona estrena la nueva versión de Club de fans de John Boy junto a los argentinos Merino. "Fue una serie de gratas coincidencias de nuestros viajes a Argentina", han contado sobre esta colaboración que se acabó de gestar en La casa morada, en la comarca del Penedés. "Vinieron allí y le invitamos a un arroz".

Santi y Uri se muestran felices con esta versión porque los chicos de Merino "han sido capaces de darle un vuelta, se la han llevado a su terreno". "Es fantástico escucharlo con acento argentino", ha apuntado Santi Balmés sobre la canción.

"Lo bonito es redescubrir el tema. Es un tema que hemos tocado en todos los formatos que hay y en todos los bolos que hemos hecho. Solo ha habido una vez o dos que no las hemos tocado y nos vinieron a preguntar por qué no lo habíamos hecho", ha añadido Uri, sobre esta canción que sus producers rechazaron cuando se la presentaron.

Santi Balmés tiene ese día grabado a fuego: "Siempre me acordaré de los producers diciendo 'esta canción como que desentona un poco' y haciendo su mandanga su pressing catch para que no entrar". "Yo ahora le mando los temas y el que me dice que no mola, lo vuelvo a hacer", ha apuntado.

"Una voz de mierda"

La de Merino es una de las muchas colaboraciones que Love of Lesbian ha firmado a lo largo de su carrera. Son muchos los artistas que han firmado temas con ellos y Santi Balmes no acaba de entenderlo.

"No sé por qué todos quieren colaborar con nosotros. Es inexplicable. Tengo una voz de mierda", ha dicho el cantante, que practica la antiventa desde que tiene 16 años. "No me gusta mi voz, en serio".

Lleva toda la vida vendiéndose mal y eso tiene una ventaja. "Solo puede ir a mejor", dice que piensan los que escuchan su discurs ovictimista.

El final de su gira y el recado a Veintiuno

Love of Lesbian está inmerso en pleno final de gira Viaje ético hacia la nada, cuyo mejor concierto (dicho por ellos) fue el de Mérida: "Ttocar en el teatro romano era muy ensoñador. Si yo fuera del público no sabría si mirar a la banda o a mirar el entorno. Es un lugar maravilloso".

El peor fue el primero, en Murcia, y no por el público, sino por las circunstancias. "Es una ciudad en la que siempre pasa algo, con un público muy efusivo, y de repente verlos a todos alineados", han contado sobre los primeros shows de la pandemia.

El tour termina el sábado 4 de noviembre en el Wizink Center de Madrid y, aunque no han dado ningún nombre, sí han apuntado que "algún amigo o amiga" participará.

Lala y Nacho han aprovechado la entrevista para ponerles el recado que les dejó el jueves Diego de Veintiuno. "Contéstame al WhatsApp, tú sabes lo que es", le dijo el vocalista, a lo que Santi Balmés respondió leyendo los mensajes en alto y lanzándole un nuevo mensaje. "Estamos grabando el disco, Diego, cariño".