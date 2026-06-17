Mafalda Cardenal estrena 'Creo que te quiero': "Nunca había tenido una pareja a la que escribirle esto y ahora que la tengo estoy feliz"

Mafalda Cardenal llega a Cuerpos especiales por primera vez. La artista se estrena para hablar de su nuevo single Creo que te quiero, una oda al primer paso del enamoramiento lanzada el 12 de junio.

El estribillo del tema es tan apresurado que la invitada ha desvelado que no es capaz de cantarlo del tirón. "No sé cómo lo voy a hacer en directo, aún no sé qué haré", se atreve a confesar. Y es que la letra es un poco trabalenguas, algo que no es un problema para ella en el resto de la canción: "Lo escribí a propósito, porque era escupir todo lo que tenía cuando tienes muchas cosas en la cabeza y no sabes lo que es".

Mafalda Cardenal ha adelantado que tras está canción "hay muchas partes. Es toda una historia" de amor. De hecho, su anterior single, Canción de amor, ya transmite este enamoramiento firme.

La cantante ahora canta al amor sin complejos, pero el resto de su vida el protagonista ha sido de desamor: "Ahora, por lo menos, estoy enamorada y hago canciones bonitas. voy a intentar que dure esto". "Yo tengo muy mal pronto, entonces tengo muy mala leche y luego se me pasa rápido, pero en ese momento me inspiro y hago muchas canciones", ha explicado Mafalda sobre su personalidad y su manera de componer.

"Yo nunca había tenido una pareja a la que escribirle esto y ahora que la tengo estoy feliz, voy a provecharlo al máximo", ha insistido la invitada al anti-morning show.

Este cambio en el foco de sus canciones confundió notablemente a sus fans, tal y como ella ha contado: "Cuando subí Canción de amor los comentarios eran sobre si iba a dejar de hacer canciones de desamor". "Por favor, ¡dejadme disfrutar!", ha pedido desde el espacio presentado por Nacho García y Eva Soriano.

"Ahora me parece mucho más fácil escribir estando enamorada"

Para Mafalda Cardenal también ha cambiado la forma de componer sobre amor y sobre desamor. "Ahora me parece mucho más fácil escribir estando enamorada, no me imagino escribir una canción triste, pero todo llega". No obstante, como consumidora de música le gusta la otra faceta: "Creo que me gusta más escuchar canciones desgarradoras".

Un nuevo álbum en preparación

La artista ha contado que hay un segundo álbum en el horno, que seguirá con la estética de sus singles. Pero no siente presión sobre cómo será recibido por los oyentes: "Con las expectativas soy muy chill. Cuando hago música me centro en que la música sea buena y hable de lo que yo siento, no me centro mucho en lo que espera la gente, porque creo que eso viene naturalmente. Cuando sacas algo bueno a la gente le gusta".

Además de los estrenos de sus singles, a Mafalda Cardenal le esperan una gran cantidad de festivales este verano, tras pasar por las salas de toda España. "Estoy sin parar, he echado mucho de menos a mi familia y mis amigas. Ahora he tenido tres semanas de tranquilidad y las he aprovechado a tope", ha expresado en Cuerpos especiales.

Pese a la reciente cancelación de varios festivales, la artista no tiene miedo a que se suspenda alguno de los que ella participa: "Espero que no porque me hace mucha ilusión ir a estos sitios, y también por ellos. Pero es verdad que hay mucha oferta de festivales".

Aunque le encanta subirse a los escenarios, Mafalda Cardenal ha dicho que tiene "ganas de no hacer nada", pero disfruta mucho de su tranquilidad entre semana.

Mafalda Cardenal tiene una gran proyección en Latinoamérica, y prueba de ello es su éxito en México. "Es muy raro hacer canciones en tu casa y que las escuchen en México. Empezamos la gira allí y la acabamos allí con un sold out, y fue increíble", ha contado con Eva y Nacho. Y resalta: "Es un público mucho más efusivo, lo viven todo más intensamente y me encanta".

"Alejandro, vamos a hacer una canción juntos, ¿no?"

La artista también ha aprovechado Cuerpos especiales para confesar su colaboración soñada: "Me encantaría Alejandro Sanz. Alejandro, vamos a hacer una canción juntos, ¿no?".

Su reciente experiencia cinematográfica

Hace unos meses Mafalda Cardenal también le puso su voz a la película Boulevard con la canción Suenan como tú, pero no pudo inspirarse viendo el filme. "Me tuve que leer el guion porque no estaba hecho el corte final y fue muy raro ver una peli leyéndola, pero fue una experiencia distinta", ha explicado sobre ese peculiar proceso de creación.

Y tras todas estas confesiones Mafalda Cardenal se ha enfrentado a un juego de unos cuantos trabalenguas sobre el amor para cerrar la entrevista de Cuerpos especiales.