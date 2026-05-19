Mamen Mendizábal adelanta las claves de 'Anatomía de...': "Chimo Bayo, menudo personaje"

Mamen Mendizábal está lista para la emisión de la cuarta temporada de Anatomía de... en La Sexta, con la que la presentadora trae nuevas historias: "Lo importante es que haya archivo y que haya una historia con varias historias dentro". De ello habla en Cuerpos especiales , donde también ha desglosado también Mujeres , su nuevo podcast para Onda Cero.

Mamen Mendizábal aterriza en Cuerpos especiales con una nueva temporada de su programa Anatomía de... bajo el brazo.

La presentadora estrena la cuarta edición del formato el domingo 24 de mayo en La Sexta. "Me han escrito todo el rato diciendo que no les gusta Jordi Évole y que cuándo empezaba el mío", ha bromeado la invitada.

"Conectar con el archivo de los 90 es como un matrimonio"

Pues los fans están de suerte y ya arranca la nueva temporada: "Hay muchas cosas que molan, y una es el archivo. Conectar con el archivo de los 90 es como un matrimonio, porque todos los personajes de esa época son fascinantes: Mario Conde, Jesús Gil, Lola Flores...".

Anatomía de... lleva cuatro programas hablando de la jet set marbellí. De hecho, la edición empieza con Jesús Gil: "Es transversal a todos los temas, porque si lo comparas con Trump, lo tienes; si quieres hacer alguna relación de las elecciones andaluzas, lo tienes; si quieres hablar de machismo, lo tienes en la mesa también... Lo une todo".

Y es que Anatomía de... trata de historias que todo el mundo conoce, y según ha contado Mamen Mendizábal, "lo importante es que haya archivo y que haya una historia con varias historias dentro": "Así es cómo un documental se va abriendo, con la narrativa del true crime". Así, se quedan muchas historias sin hacer por cuestiones legales, por falta de material o porque los testigos no quieren hablar.

Otro del os temas de esta cuarta temporada es el de La ruta del bacalao, donde aparece Nuria Roca: "Si no la conoces... Pero era rutera fuerte, de levantarse a las 4:30 de la mañana del sábado y se iba con todo el perfume y bien guapa". "No os puedo contar nada de Chimo Bayo, pero menudo personaje. Hay gente que no salió de la ruta nunca, y sigue ahí", ha adelantado la periodista. Por otro lado, Susanna riso está en el episodio sobre Homo Zapping.

La invitada ha contado que "cuadrar la agenda" es complicado, tanto con los famosos como por las 80 entrevistas a todos los participantes en una sola temporada.

En estos años Anatomía de... ha evolucionado claramente: "En las primeras temporadas buscábamos dentro del true crime que hubiera algo de sucesos, pero nos dimos cuenta de que los temas que más funcionaban era que recorrieran algo pop de nuestro panorama". Otro de los temas que más funcionan son los que ahondan en el mundo de la televisión. "Nos lo pasamos muchísimo mejor ahora", ha confesado Mendizábal, aunque echa de menos esa "denuncia social".

Mamen Mendizábal, al frente de 'Mujeres'

Mamen Mendizábal aterriza también en Onda Cero Podcast con el podcast Mujeres, que "hace recorrido a las mujeres y el silencio que ha habido con ellas". Así, la periodista hablará de mujeres como Lidia Álvarez, que ganó un Roland Garrós o científicas como Margarita Salas.

La que más le ha sorprendido a ella es la de Ángeles Alvariño, una científica experta en la vida marina. Y aunque en California es casi una institución, en España no se la conocía