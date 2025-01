María Isabel cuenta cómo se tatuó en un concierto de Melendi mientras sonaba su canción

Nada más llegar al estudio de Cuerpos especiales, María Isabel ha demostrado que no hay tema de conversación que se le ponga por delante por escatológico que sea. La joven artista, que deslumbró a España con apenas 10 años con su canción Antes muerta que sencilla, se ha pasado por el antimorning show de Europa FM para presentara Ansiedad, su nuevo single en el que aborda la necesidad de poner en valor la salud mental.

Una canción íntima en la que la onubense se abre para contar su experiencia personal. "Empecé de adolescente, pero no sabía lo que estaba pasando. Con 21 o así le puse nombre (...) En mi caso fue por sobrepensar en el futuro. Soy muy exigente conmigo y eso me creó inseguridades. Fui a terapia, mi salvación. Es lo mejor que he podido hacer", ha explicado.

Unas circunstancias con las que lidian miles de personas en nuestro y que María Isabel busca reivindicar con su canción para conseguir que sea accesible a todos los que lo necesiten. "Unas ayuditas o que fuese más barato, ya que pagamos tantos impuestos, que se pueda invertir en parte para esas personas que lo necesitan, que para mí lo necesita todo el mundo, pero hay gente que lo está pasando mal y no puede ir".

Durante la entrevista, la artista ha confesado por primera vez en público porque lleva "pause" tatuado en su piel. "Me lo hice fiesta en un concierto de Melendi", ha explicado, recordando que "unos amigos" se lo propusieron y terminó por plasmar este concepto mientras escuchaba de fondo Antes muerta que sencilla. Un momento que ha catalogado como "surrealista".

Además, también ha indicado que el próximo 2 de marzo comienza su gira para homenajear sus 20 años del lanzamiento del disco No me toques las palmas que me conozco en Cáceres, aunque aún está terminando las contrataciones. "Todo el mundo se lo va a pasar en grande", ha indicado, además de explicar que tiene tres formatos y que el más espectacular cuenta con "bailarinas, dj y de todo", aunque viendo cómo monto su fiesta de 30 cumpleaños, podemos confiar en sus capacidades como organizadora de shows.