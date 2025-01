María José Llergo recuerda cuando cantó en México ante 120.000 personas: "Me temblaban las piernas"

En la cuarta vez que ha visitado María José Llergo el estudio de Cuerpos especiales, lo ha vuelto a llenar con su contagiosa alegría. Esta vez la joven cantante ha charlado con Eva Soriano y Nacho García de su próximo concierto del día 22 de enero en el Teatro Circo Price, bajo el paragua del Inverfest, donde dará el espectáculo correspondiente a su álbum Ultrabelleza.

"Le tengo un cariño increíble porque fue uno de los primeros conciertos grandes que hice, con un vestido rojo precioso", ha explicado acerca de lo emotivo que le resulta el espacio.

Además, también coincidirá en el festival con su compañera y amiga Judeline, de quien asegura que "lo está haciendo increíble" y que coincidieron "en el estudio muchñisimo durante una época", un vínculo por el que a Llergo le encantaría hacer algo con ella.

Como no podía ser de otra forma, la cordobesa ha recordado cómo fue la experiencia en Tiny Desk, el popular formato de conciertos. "Fue bastante bonito porque te conecta con lo que es la música de verdad", ha explicado, añadiendo la necesidad de tener "los cinco sentidos" puestos en los músicos que la rodeaban porque "era un reto, sobre todo por la acústica, que no tienes nada que te rebote tu voz".

Del mismo modo, ha mencionado lo emocionante que fue para ella llevar a cabo un directo junto a Bomba Estéreo en la Plaza del Zócalo de México DF, una iniciativa que partió de la misma Liliana Saumet y por la que cantó ante 120.000 personas To My Love, de los colombianos, y cerró el espectáculo con su flamenco de la mano de Soy como el oro. "Me tembalaban las piernas como nunca, como si no hubiese cantando nunca delante de la gente", ha añadido.

