María José Llergo lleva su cante jondo flamenco (y moderno) al Tiny Desk

Un concierto de carácter intimista en el que la cordobesa muestra al público estadounidense su destreza en el cante jondo y semi experimental que la ha llevado al éxito.

No cualquier artista es seleccionado por la NPR (National Public Radio) para grabar en un reconocido escaparate por el que han pasado Karol G, The Mavericks, Mon Laferte, Dua Lipa o en el terreno nacional C. Tangana, que se rodeó de grandes como Antonio Carmona, El Niño de Elche o La Húngara para su sesión de sobremesa.

Las cinco canciones que forman parte del setlist pertenecen a su disco ULTRABELLEZA, seleccionado por Rolling Stone como uno de los "Mejores álbumes en español de 2023" y por Pitchfork como "Mejor música pop de 2023".

Las letras de las canciones de María José reflejan sus raíces familiares obreras en la Córdoba rural y su herencia andaluza. Gran parte de su formación musical temprana ha venido a través de su abuelo, que era agricultor, tal y como ella misma ha contado en numerosas ocasiones. En el single SUPERPODER, canta acerca de ignorar a la gente que dice que no vales y del poder de las mujeres independientes.

Una voz dulce con el que la joven comparte un mensaje de resistencia que conecta con el manifiesto emocional que engloba el concepto de su nuevo álbum: el amor sin fisuras, barreras ni prejuicios como fuente de poder. María José no oculta quién es, sino que celebra dónde ha llegado a través del trabajo duro y el sacrificio.

Con una sólida formación musical en la Escuela Superior de Música de Cataluña y una actitud experimental y vanguardista, María José forma parte de la nueva generación de cantaores flamencos que crean una visión original del género, libre de ataduras pero no del método ni de la historia.