María Pedraza: "Le doy todo a mis personajes. En 'Awareness' me rapé la cabeza y lo pasé mal"

María Pedraza acaba de estrenar Awareness , su salto al cine de ciencia ficción. La actriz de 27 años se preparó a fondo el papel y no le hicieron falta dobles para las escenas más complicadas. También cambió de imagen y aceptó el reto de raparse la cabeza . "No estaba muy convencida, es un look muy heavy ", ha confesado a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales .

El sueño le ganó la batalla a María Pedraza y, aunque la actriz confiesa que es una persona de mañanas, su entrevista en Cuerpos especiales empezó con retraso.

"Pido disculpas, me he quedado dormida. Esto no volverá a pasar", dijo al entrar al estudio para encontrase con Eva Soriano y Nacho García.

La actriz de 27 años presenta Awareness, su salto al cine de ciencia ficción que define como una película con muchos géneros dentro. "Tiene una estética muy única, creo que puedes encontrar también comedia, drama, thriller, acción...", apunta sobre este trabajo en el que da vida a Esther, una heroína de ciencia ficción.

Es un género nuevo para ella en todos los sentidos, tanto a nivel laboral como a nivel espectadora. "No he consumido mucho la ciencia ficción pero tenía muchas ganas de hacer una peli de acción, que es un poco Awareness. Llegó a mí en un momento inesperado y lo flipé", continúa.

María Pedraza reconoce que se entregó al 100% en este trabajo —lo hace en todos— e incluso puso su imagen a disposición de la protagonista. "Yo le doy todo a mis personajes, a la vista está que me rapé la cabeza y lo pasé mal, es un cambio muy heavy", recuerda.

María Pedraza, en una imagen de la película 'Awareness'.

"Estaba con Carlos comiendo antes de entrar a los ensayos y estaba indecisa, no sabía que hacer y me dijo que me rapase la cabeza", cuenta sobre esta decisión. Y recuera que en el departamento de maquillaje y peluquería le dijeron "Rápate la cabeza. Esto es el personaje". "No estaba muy convencida porque es un look muy heavy", apunta.

El cambio le costó al principio, reconoce, pero le acabó cogiendo cariño: "Tenía rollo, tenía flow. Ahora puedo decir que me rapé la cabeza".

Sin dobles de acción y con golpes reales

La actriz hace de heroína en esta película y reconoce que le gustaría seguir experimentando en este terreno, no le importaría que le llamasen de una película de Marvel. "Villana también podría, obvio", añade María Pedraza que vive un momento muy dulce a nivel profesional en el que está dispuesta a todo. "Tengo muchas facetas de mí que dar".

El personaje de Esther le vino en el momento perfecto a nivel preparación física. "Estaba haciendo kick boxing antes de hacer la película. Se me cruzó el cable y dije me apetece mucho esta movida. Estuve más de un año haciendo kick boxingy me apetecía hasta pelear", cuenta María Pedraza, que no necesitó dobles para las escenas de acción.

"Los especialistas me decían que tenía que darles más fuerte, pero no me salía", añade sobre el rodaje con golpes reales en pantalla.

Cantante y periodista, sus nuevos trabajos

Más allá de esta película, María Pedraza acaba de estrenar también la serie Urban. La vida es nuestra, donde interpreta a una chica que cumple el sueño de su hermano de ser cantante. "Me encanta cantar pero me da un poco de vergüenza", confiesa, y reconoce también que no le importaría trabajar en un musical.

Su otro trabajo actual es la película Asalto al Banco Central, en la que interpreta a una periodista.

La actriz reconoce que ha sido víctima de titulares de clickbaits y apunta que su forma de tomárselos es con paciencia y humor.

Sobre las redes sociales, señala que fueron su plataforma —le ofrecieron su primer trabajo a través de Instagram cuando tenía 19 años y todavía no es planteaba ser actriz— y las cuida con esmero aunque no se las toma como un trabajo. "Mi hermana me riñe por hacerle facetime", dice sobre Celia.

"Lo hago sin parar pero sé muy bien cómo disfrutar del momento y cuándo tengo que parar", continúa. "[Celia] me dice 'no me llames que ahora no quiero facetime', pero luego quiere que le haga fotos".