María Peláe: "El estilo de mis vídeos es como si a Lady Gaga la dirigiese Almodóvar"

María Peláe visita Cuerpos especiales para presentar hablar de su nueva música. Eva Soriano, quien está grabando junto a María la próxima edición de Tu Cara Me Suena,, destaca que la artista malagueña siempre lleva sus videoclips a otro nivel en cuanto a la puesta en escena. "Es como si Almodóvar cogiese a Lady Gaga", bromea María. "Siempre intentamos escenificar la canción y llevarlo a lo más costumbrista. En el caso de La niña salgo pelando mis habichuelas comentando los critiqueos del barrio. Y en el trasfondo de todo eso soltar unas cuantas cositas que también viene bien. Con la coña la gente se va a su casa dándole vueltas a la historia y tampoco se enfadan del todo contigo".

La música de María Peláe también habla de la diversidad sexual. "Todavía hay gente que no sabe la historia de La niña, que yo tengo pareja mujer", explica riendo. Eva pone el ejemplo de la canción Tío Juan, de la gente que no sale del armario. "Es hacer un poquito homenaje a cuanta gente hasta el día de hoy ha tenido que vivir una vida paralela totalmente y aparentar lo que la sociedad suponía de él. En este caso estar casado y estar con sus hijos, pero después esta persona pues peta un poquito".

Su último single, Que vengan a por mí, tiene un aire más serio que sus otras canciones. "Yo llevo 13 años en esto y así es la manera como yo he presentado siempre mis canciones, con mi guitarrita y ya está. Entonces realmente para mí esto es lo más cercano a lo que he hecho siempre. Hace dos años empezamos un nuevo proyecto pero en mis conciertos hay momentos en los que me pongo seria y cojo mi guitarra y hago cosas así".

Nueva concursante de 'Tu Cara Me Suena'

Además de su exitosa carrera musical, María Peláe forma, junto a Eva Soriano, parte del casting de la próxima edición de Tu Cara Me Suena. "Estoy contentamente reventada. Estoy como los calamares que se mueven según viene el agua, pero muy contenta, bromea sobre su ajetreada vida profesional.

Aunque nos confiesan que han forjado una gran amistad entre ellas a raíz del programa, no sueltan prenda de ningún avance de la edición. Lo que sí que asegura María es que va a ser muy divertido: "Esta siendo súperdivertido, siempre me tienen que retocar el maquillaje porque lloro. Y las maquilladoras me dicen 'ya vale".