Con la música de 'Noche de Paz' y la letra de 'Estrellita dónde estás'

¡Ahora sí! ¡En Cuerpos especiales se puede dar por inaugurada la Navidad!

A un mes de la Nochebuena, María Peláe y Eva Soriano se han liado la manta a la cabeza improvisando un nuevo villancico con la música de Noche de Paz y la letra de Estrellita dónde estás.

"¡Bravo! Ya tenemos el primer tema de Navidad Flamenca a lo Peláe Volumen 4", ha celebrado Dani Piqueras la colaboración de las dos amigas.

María y Eva han cantado justo al final de la entrevista de malagueña, que se ha pasado este martes por el estudio para presentar Navidad Flamenca a lo Peláe Volumen 3, su nuevo EP navideño en el que colabora con el grupo de sevillanas, rumbas flamencas y villancicos Raya Real.

"Lo compusimos en junio. Mis voces las grabé en junio, me puse el aire acondicionado un montón de fuerte... y ellos grabaron en septiembre. En Sevilla hacía casi fresco", ha contado la cantante para la que este es su tercer trabajo navideño. "Mi objetivo es ser la Mariah Carey española", ha añadido. "Estoy ensayando el It's Time..."

Navidad Flamenca a lo Peláe Volumen 3 llega tras otros dos volúmenes publicados en 2024 y 2025. "La idea surgió hace cuatro años. Mi madre me dijo: Nena, los villancicos siempre son los mismos, a ver si sale uno gracioso y dije: Te lo voy a hacer yo. Al año siguiente sacamos el volumen 1", ha contado después de reconocer que ella es la seta de su familia. "La juerga son mis padres, ellos son pura energía. La parada siempre soy yo".

Ahora está volcada en estas fiestas y quiere seguir estándolo. "Yo espero que mis fans lo esperen [el volumen 4]. Se hace con esa intención, con ese cariño", ha añadido sobre esta pseudotradición que desarrolla en paralelo a su gira.

Mostrar la otra Navidad

A estas alturas María Peláe ya tiene muchos villancicos a sus espaldas y también tiene muy claro qué no puede faltar en un tema de este tipo.

"Hay dos vertientes. O mucho cachondeo y cuando vayas a eso, a muerte. Y la otra vertiente, el cariño, la emoción, las cositas sensibles que te entran por la Navidad. Es el toque de atención", ha bromeado para señalar la canción A ti, una canción para agradecer lo que no agradecemos el resto del año.

Otro tema es Dónde está el niño, de la vertiente A. "Imaginé un poco La vida de Brian pero en versión andaluza. Se pegan una tajá como un demonio los tres Reyes Magos y acaban en Jerez", ha contado sobre este tema.

El proyecto de Navidad Flamenca A Lo Peláe es "un intento de mostrar los tipos de familia, las otras maneras de Navidad, todo lo que pasa en Navidad... Hay mucho de critiqueo dentro de las canciones. Tiene tanto costumbrismo la Navidad y pasan tantas cosas que tiene mucho de donde tirar. Son las cosas que pasan en las casas y es lo que hemos pretendido".

Hay fuente de inspiración para rato y María Peláe ya piensa en el volumen 4. De hecho, hubo un canción que se quedó en el tintero y que se podría plantear como un beef a El Burrito Sabanero de David Bisbal. Un tema sobre un camellito que Eva ha titulado El camellito sandunguero de manera improvisada. "No puedes parar de crear", ha dicho María antes de hablar de su gira navideña con paradas en Madrid, Málaga, Sevilla, Murcia y Jerez.

"La gira más flamenca que he hecho hasta ahora", ha apuntado la malagueña que recupera la guitarra en este tour y que apunta sorpresas para estos shows. Habrá colabos y todo puede pasar pero nada se puede anunciar. De momento, lo único que se puede es disfrutar del nuevo EP de María Peláe y del bonus track que se ha marcado con su amiga Eva Soriano en Cuerpos especiales: Noche de estrellita dónde estás.