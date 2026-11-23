Estopa acaba de lanzar su duodécimo álbum de estudio y con él, la gira de estadios que llevarán a cabo en 2027. La gira de la MKT cuenta con ocho fechas y, después de una semana, ya hay seis que han tenido que colgar el cartel de entradas agotadas.

Hace poco más de una semana, David y José Muñoz fueron entrevistados en Europa FM donde dieron una declaración que está dando mucho de qué hablar. Cuando se les preguntó si llevarían a la gira artistas invitados, les mencionamos a Eva Soriano como una posibilidad, a lo que David contestó: "Venga, Eva, no hay huevos".

La locutora de Cuerpos Especiales no ha tardado en responder a esta propuesta: "Yo acepto todos los retos porque yo soy una persona inconsciente y lo que me gusta es chambear". Tendremos que esperar a la gira para saber en qué desembocará todo esto. Pero, ojo no sería la primera vez que Soriano comparte escenario con algunos de nuestros artistas más queridos.

Las colaboraciones de Eva Soriano: de cantar con Amaral a bailar con Chayanne

Ya en 2023 Eva Soriano nos sorprendió acudiendo como invitada al concierto de Ginebras, donde acompañó a la banda cantando Desastre de persona. No fue hasta diciembre del año pasado cuando la volvimos a ver sobre el escenario del Movistar Arena, esta vez versionando junto a Antonio Orozco Devuélveme la vida. Además de cantar, la que presenta nuestro antimorningshow también baila y, en mayo de 2025, cumplió uno de sus sueños al subirse al escenario de Chayanne y bailar una bachata con él.

La última sorpresa tuvo lugar durante la fiesta de los 30 años de Europa FM. El broche de oro del evento lo puso Amaral, que cantó El Universo sobre mí con Eva Soriano.