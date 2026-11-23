La Orquesta Mondragón celebra 50 años y lo hace sobre los escenarios. El lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, Javier Gurruchaga y los suyos se despiden de su público con un show en Madrid que promete dar mucho que hablar y que ha venido a presentar este lunes a Cuerpos especiales.

"Vamos a intentar que nos dé un punto de resaca", ha dicho a Eva Soriano y Dani Piqueras sobre Orquesta Mondragón – La gran Fiesta, la despedida de la gira 50 aniversario que ha llevado a la banda a recorrer España y Latinoamérica. "Que la gente diga qué concierto hemos hecho, qué maravilla".

El músico estará en el Teatro La Latina de Madrid al día siguiente de las elecciones generales del 29N y sabe que eso marcará la celebración. "Habrá un estado de ánimo muy interesante en el patio de butacas", ha apuntado Gurruchaga para el que el último concierto será diferente. "El día 1 ya estaremos en Navidad".

El cantante pone un punto y seguido a la gira, que no da por cerrada todavía. "Está todo vendido pero la vida sigue. Si queremos volver en primavera, tenemos que seguir contando que estamos vivos", ha dicho sobre su visita al programa.

Para Gurruchaga, que ya estuvo en el Teatro La Latina en primavera, los conciertos de la gira aniversario son "el mayor regalo por estos 50 años". "Empezamos en el 76, acababa de morir el Dictador, y ahora parece que vienen otros mentes...", ha dicho en referencia al posible resultado electoral del 29N. "Hemos abierto y cerrado un nuevo ciclo".

Los conciertos del día 30 y del 1 van a ser una fiesta donde puede pasar de todo. "Habrá sorpresitas pero vamos a dejarlo al momento cumbre", ha apuntado el cantante que no quiere adelantar acontecimientos. "A veces me ha pasado de anunciar invitados y que no se presentasen. Verdaderos cafres...", ha dicho para explicar por qué no quiere adelantar nada.

Sin sucesor, sin película y sin televisión

Javier Gurruchaga no tiene en sus planes jubilarse, ni siquiera ve posible encontrar un sucesor.

"No hay otra persona como yo", ha dicho sobre quién podría ponerse al frente del proyecto. "Es muy difícil encontrar una persona de estas características (...) Quizás el Papa (...) Seria una versión más ecuménica del rock and roll pero estaría muy bien", ha lanzado como propuesta.

Tampoco ve posible una película sobre su vida, ni siquiera una serie que resuma estos 50 años. "He dicho que no", le ha respondido firma a Eva Soriano decidida a proponerle formatos.

"Me gusta cantar, me gusta bailar, divertirme, jugar con la gente... pero sentarte en una poltrona como si fuera un psicoanalista haciendo preguntas no me vuelve loco"

Ni siquiera le gusta la idea de un programa de entrevistas conducido por él. "Hacer televisión sí me gustaría, siempre y cuando se den las condiciones", ha confesado cansado de los late night. "La misma fórmula siempre... Todo el mundo pone un decorado, parece que está en un piso 26 de Manhattan".

"No me entusiasma mucho la televisión que se hace ahora mismo. Me gusta cantar, me gusta bailar, divertirme, jugar con la gente... pero sentarte en una poltrona como si fuera un psicoanalista haciendo preguntas no me vuelve loco", ha dicho para terminar reconociendo que sí hay un programa que recuperaría: Viaje con nosotros, un magacín de variedades con humor, música en directo y entrevistas que se emitió en la televisión pública en 1988.