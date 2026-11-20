Mañana maña en Cuerpos especiales. Juanjo Bona ha visitado a Nacho García y Lalachus para hablar de Pobre de mí, el primer adelanto de su segundo álbum de estudio, y ha terminado joteando La Nieve de Guitarricadelafuente. "Amo esta canción", ha dicho el cantante al despedirse.

Antes de llegar a este punto, el cantante de Magallón nos ha contado qué representa esta canción que mezcla una letra triste que habla del pasado y otra luminosa que mira al futuro. "Es una celebración", ha explicado.

"Yo ya no la veo triste, puede ser triste pero en el fondo es una celebración colectiva que luego se va convirtiendo más y más gente y era como quería hacerlo yo. Quería contar esto de esta manera", ha contado el músico que colabora en este tema con Gara Durán y Carmen Lancho.

"Pobre de mí' es una celebración colectiva"

Para Juanjo Bona, Pobre de mí tiene "el audio perfecto" pero no fue fácil llegar a ese punto. "Costó mucho. Lo que es el inicio empezamos con Gara y fue bastante rápido pero luego ya... Yo le veía aura de inicio de disco y dijimos con Carmen, Vamos a escribirla para que sea inicio, y ya le dimos el tono introductorio... de preparación para luego lo que será el disco", ha añadido.

"Nadie confiaba en esta canción porque al principio no se entendía. Duraba un minuto, hablaba de un balcón... Pero yo lo veía y ha acabado siendo épica", ha añadido antes de hablar de Magallón, protagonista de sus trabajos. "Si no fuera por ser de allí, sería imposible financiar esto", ha confesado. "Gracias a la banda que me vio aprender a tocar el clarinete hace ya doce años y a mis compañeros joteros. Si no fuera porque han querido ayudarme, sería una canción sin más".

Las claves de nuevo disco de Juanjo Bona

La jota aragonesa es protagonista en Pobre de mí, una canción que marca el camino de lo que será el nuevo disco de Juanjo Bona: "Es verdad que luego va a haber dentro del disco otras cosas pero Pobre de mí define muy bien y prepara a la gente para lo que luego va a ser. Es un buen resumen".

"Pobre de mí' define muy bien el nuevo disco y prepara a la gente para lo que luego va a ser"

El disco va más allá y experimenta con nuevos sonidos “Hay una canción que tiene algo de Latinoamérica... varias, igual”, ha apuntado llevándose el susto de su vida al pensar que la iban a poner en directo.

Juanjo Bona todavía no tiene colaboraciones cerradas para este trabajo. "Si alguien quiere sumarse que me llame...", ha dicho para luego apuntar que es el momento de mandarle un WhatsApp.

"Yo ya he mandado algún DM pero hay gente que tampoco contesta", ha dicho para reconocer que las colaboraciones deben ser naturales. "Es complicado y tienen que surgir, pero llegará. Alguna colaboración tendré que hacer", ha apuntado.

"Las colaboraciones tienen que surgir, pero llegará. Alguna tendré que hacer"

Naturaleza, libertad y folclorismo son las tres palabras que definen el nuevo disco de Juanjo Bona que no puede hablar de su futura gira pero sí de la anterior.

"Fue increíble", ha dicho al recordarla. "Fue tan fuerte... veo vídeos y me sorprende ¿Eso pasó? ¿Vino Amaral? ¿Canté en el Teatro Principal de Zaragoza? Flipáis como suena un teatro entero cantando jotas sin estar en Aragón", ha apuntado recordando lo que ocurrió en Murcia cuando la gente se dejó la voz cantando jotas.

La experiencia con Amara la define como muy fuerte. "Me falta Kase.O. Serían los padres", ha dicho antes de hablar del día que cantó con David Bisbal o Pablo Alborán. "He cantando con los ídolos de mi vida", ha dicho para luego recordar cuando cantó la magallonera con el malagueño e imaginarse a David Bisbal cantando una jota. "Le pega todo, con los giros que tiene, esos vibratos, esa potencia... Es jota total".