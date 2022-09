Martita de Graná: "Mi nuevo espectáculo se llamará 'Martita sea' y va a haber música"

Martita de Graná visita Cuerpos especiales que acaba de anunciar las últimas fechas de su show Mi padre flipa, el más taquillero del año pasado, para preparar su próximo espectáculo. "Va a haber música, vendrá un chico con una guitarra", ha adelantado y añade, "yo no sé cantar, pero tengo oído".

Sobre este nuevo espectáculo, Marta nos revela que se llama Martita sea. "El grupo Antílopez son colegas y un día me escribieron u me dijeron que se les había ocurrido un nombre para mi show. Y se lo he robado".

A pesar de ser la cómica que más entradas vendió el año pasado, Martita se ha encontrado de todo durante los directos. "Tuvimos follón en un pueblo de Murcia donde un hombre me jodió el directo porque gritó desde primera fila '¡Las mujeres no tienen gracia!", explica Martita, revelando que además pertenecía al Ayuntamiento que había organizado el evento.

'¡Martita!', la serie de Martita de Graná en Flooxer

Martita de Graná es la protagonista de '¡Martita!', la nueva serie de Flooxer // Flooxer/ATRESplayer PREMIUM

Pero dejando machismos a parte, Martita de Graná lo está petando en todos los formatos porque ahora estrena serie en Atresmedia: ¡¡Martita!, en Flooxer! Y aunque es una serie inspirada en su figura, no se trata de una serie autobiográfica: "Esto quiero que quede claro porque la gente cree que voy a hacer una serie de mi vida. No, en la serie me llamo Marta, tengo una gira y todo igual pero lo que ocurre es ficción".

Eva Soriano ha querido saber si ha aprovechado la serie para besar a gente potente. "Hay escenas de 'magreíto bueno'. Me cogieron a un chico que se llama Roger, que tuvimos un montón de feeling y nos enrollamos unas cuantas veces", explica Marta.