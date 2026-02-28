LA ACTUACIÓN COMPLETA

Rosalía y Björk interpretan 'Berghain' en versión tecno en los BRIT Awards 2026

Rosalía se ha subido al escenario de los BRIT Awards junto a Björk para interpretar Berghain, primer single de su disco LUX y segunda colaboración de las dos artistas. Junto a una orquesta y un impresionante coro, las dos intérpretes han brillado con una versión tecno del tema. ¡No te la pierdas!

Rosalía, en los BRIT Awards 2026
Rosalía, en los BRIT Awards 2026 | Agencia EFE

Europa FM

Madrid28/02/2026 22:47

