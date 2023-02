Merino explica por qué su álbum 'Himnos de guerra' está inspirado en el 'Guernica' de Pablo R. Picasso

Recibimos en Cuerpos especiales a Sandra y Álex, componentes de Merino , que vienen a hablarnos de su próximo álbum, Himnos de guerra , del que acaban de presentar su quinto adelanto, Me voy.

PRESENTA 'ME VOY'

Empezamos la semana en Cuerpos especiales recibiendo a Merino, la banda formada por Sandra y Álex. Nos presentan Me voy, el quinto adelanto del que será su segundo álbum, Himnos de guerra.

Sobre los temas de su próximo álbum, Sandra nos confiesa que hay "mucha intensidad": "De hecho, eran necesarios temas como Me voy, con un poquito de movimiento porque ambos somos muy intensos".

'Himnos de guerra', un álbum inspirado en 'El Guernica' de Picasso

Sobre su segundo álbum, Himnos de guerra, es una reinterpretación de Guernica de Pablo R. Picasso a nivel conceptual y estético. "Tú eres de odio", le explica Álex a Eva Soriano. "Y Sandra es un poco más de paz como Iggy. Entonces las canciones de este disco van del conflicto entre el odio y el no odio a ver si hay un lugar en el que se dan la mano".

"También trata de los conflictos en las relaciones. Cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos afectan ciertos comportamientos. Y de ahí nace un poco el álbum", añade Sandra.

Merino bromea sobre su colaboración con Mikel Izal

El cuarto adelanto de Himnos de guerra fue Cerca del invierno, con Mikel Izal. Eva remarca uno de los comentarios de este vídeo en youtube que destaca que en la letra hay varias similitudes con la discografía de Izal: "Todo gira por inercia, yo no quiero despedidas, intentando regresar al hogar, no dejes que caduque el baile... ¿Es así cómo hacéis vosotros las colaboraciones?"

"He de decir que tengo un vídeo de hace tres años de esta canción con Sandra tocando en el retiro, con la gente parándose, y Mikel no había sacado nada de todas estas canciones", responde Álex entre risas diciendo que quizá habría que llamar a Mikel en este momento.

La otra colaboración de 'Himnos de guerra'

Pero la colaboración con Mikel Izal no es la única que encontraremos en Himnos de guerra. Merino nos confiesa que habrá una más y nos da una pequeña pista, la inicial: "La i"

"¿Iván Ferreiro?", pregunta Iggy. "Iván Ferreiro me encantaría, pero yo no voy a decir nada. Puede que sí y puede que no", responde Sandra.

Primer concierto 100% accesible en Madrid

Merino ha ofrecido el primer concierto 100% accesible en Madrid. "En colaboración con unas asociaciones maravillosas —Madrid en Vivo y Fundación Music For All— que lo hicieron posible.

Al final es hacer un concierto exactamente igual que el que puedes ver en un festival o en un concierto, pero que cualquier persona independiente de las capacidades que tengan lo puedan disfrutar. Habían mochilas vibratorias, subtítulos que se generaban automáticamente...", explica Álex, asegurando que lo que más les gustó fue la mochila vibratoria que se se sincroniza con el aparato auditivo y el cuerpo vibra y siente la música.