Miguel Campos saca los colores a Eva Soriano e Iggy Rubín recuperando sus primeros tuits

Los viernes son los días de los podcast de Miguel Campos en Cuerpos especiales. El colaborador más feliz del morning de Europa FM presenta cada semana nuevos espacios "guays que pasan desapercibidos" para el gran público y todos deberíamos conocer. Miguel bucea por las ondas y selecciona lo más top.

Este viernes se ha traído un podcast que no necesita mucha presentación, el nombre lo dice todo. Tuits antiguos de famosos con música chula recupera los mensajes escritos por nombres conocidos al inicio de su carrera. "Este es, por ejemplo, el capítulo Eva Soriano 2013", ha añadido sobre la entrega presentada en el programa. La presentadora se ha muerto de la risa y la vergüenza al escuchar el cuarto tuit que escribió en su carrera.

"Este fue el cuarto tuit de Eva Soriano, cómica remando toda su vida y el cuarto tuit de su carrera ya iba patrocinado", ha puntualizado Miguel sobre el mensaje de la presentadora, que ha intentado explicar las palabras de la Eva de hace 10 años.

Iggy Rubín no se ha librado porque también se ha escuchado el capítulo Iggy Rubín 2011. "La vamos a liar", se ha adelantado tapándose la cara. "Mi carrera no aguanta un par de patadas como estas, otra de estas y me voy a..."

Ha sido un marrón para los presentadores que se han podido relajar después, con la presentación de los siguientes podcast. "Ya no hay riesgo para vosotros. Estáis en un lugar seguro", les ha tranquilizado Miguel Campos, que ha dado paso a un podcast estropeado. "Ese era yo llorando por un chiste que se ha ido".

La última entrega de la semana es Podcastpeda, para personas que van al logopeda y para echarse unas buenas risas.