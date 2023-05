Miguel Maldonado: "Tuve la suerte de que el viajero en el tiempo que me tocó era un gracioso"

Miguel Maldonado ha vivido una experiencia paranormal en primera personal. El colaborador de Cuerpos especiales se topó con un viajero en el tiempo cuando sacó a pasear a su perra Conchita y, aunque le desconcertó, no dudó en creerle. Al fin y al cabo tiene una amplia bibliografía sobre el tema.

"Siempre os he contado que existen viajeros en el tiempo, hay casos que se han documentado. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con uno", le ha adelantado a Iggy Rubín antes de contar su historia.

Uno de esos casos es el de Sergei Ponomarenko, "un señor que apareció desorientado y con una cámara de fotos antigua en 2006 en Kiev". "Cuando fue interpelado por la Policía no sabía dónde estaba y se le encontró un pasaporte soviético expedido en el año 50, un pasaporte real, y él afirmó que en el año 58 estaba tomando unas fotografías de un objeto en el cielo cuando de repente se despertó en el año 2006", ha explicado Maldonado. "Cuando fue ingresado en un centro psiquiátrico, desapareció".

"Otro caso es el de Paul Amadeus Dienach, un profesor suizo que cayó en coma en el año 53 y su conciencia hizo una suerte de viaje viaje astral. Viajó a 3906 ,vio como era allí la situación y cuando volvió en sí lo explicó en un libro", ha contado Maldonado antes de contar su propia experiencia.

Él se encontró en el parque a "un señor desorientado y con un ropaje que no acababa de entender". "Le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo, me pidió un poco de agua, se la di y le pregunté si estaba bien", ha seguido el cómico. "Me preguntó qué día es, de qué año, le dije '2023', me dijo 'Adiós, yo vengo del año 3645'. Eso es claramente increíble, me cuesta creerlo pero conozco otros casos con lo cual puede ser", ha continuado Miguel Maldonado.

"No sé lo que me ha pasado, estaba entrando en el transportador, un señor me ha saludado y cuando me ha chocado la mano me he despertado aquí", le dijo el viajero. "Me contó que en el futuro se ha colonizado Marte, hay pueblos, verbenas...; también se ha creado una nueva tecnología que nos permite comunicarlos con la mirada; que en el año 2824 hubo una guerra muy fuerte que diezmó la población y la gente superviviente vive en la abundancia... Me dijo que ya que estaba aquí, me lo contaba todo", ha seguido Maldonado. "Y cuando veo que su imagen se empieza difuminarse, dice 'quieto, quieto, quieto... ¿qué tienes ahí?". ¡El viajero le sacó una moneda de la oreja!

Le preguntó que era: "Es una moneda del futuro, tú estás destinado a ir también al futuro. ¡Eres un miura! Hizo una serie de onomatopeyas y desapareció. El tipo era un tipo del futuro pero era muy gracioso. Tuve la suerte de que el viajero en el tiempo que me tocó era un gracioso".

Miguel Maldonado volverá en dos semanas a Cuerpos especiales con una nueva historia conspiranoica.