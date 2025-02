Miriam Rodríguez, sobre su experiencia como artista independiente: "La industria musical exige el triple a las mujeres"

Miriam Rodríguez es una de las artistas de la generación de Operación Triunfo 2017, y no una cualquiera: ella quedó la tercera clasificada, solo por detrás de Aitana y Amaia. Ahora visita por tercera vez el antimorning show de Europa FM, Cuerpos especiales, para hablar sobre todas las novedades en su carrera con Eva Soriano y Nacho García.

La cantante, que ahora continúa su trayectoria como artista independiente, continúa con su gira Línea Roja Tour, que el pasado 31 de enero paró en Madrid en el Live Las Ventas. Para aquel concierto, Miriam Rodríguez quiso componer una canción inédita con la que abrir el espectáculo, titulada para volver.

"Esta canción la hice un poco a medida. La hice para iniciar el show del Live Las Ventas. La hice a medida y a contralejo para iniciar el concierto", comenta antes de confirmar que su tema es un sample del éxito Smalltown Boy, de Bronski Beat. "Yo soy mucho de los 80 porque es la influencia que he tenido por parte de mi padre, que siempre nos ha puesto eso en el coche. Si me preguntas en qué etapa me hubiera gustado nacer si no hubiese sido la mía, diría los 80", admite Miriam Rodríguez.

¿Y sobre qué trata para volver? Lejos de reflexionar sobre una ruptura, tal y como señala Eva Soriano, la canción aborda un sentimiento real que cada uno se lo puede llevar "a su movida", como dice Miriam. "No es algo abstracto, existe, pero existe en mi cabeza. Luego pasa el tiempo y a mis canciones les doy lecturas distintas, como si las hubiera escrito mi subconsciente".

El éxito trabajado de Miriam Rodríguez en el Live Las Ventas de Madrid

La gallega consiguió hacer sold out en su concierto en Madrid, el mayor de su carrera hasta ahora como artista independiente con tres mil asistentes. "Estoy igual de agradecida de cantar para 150 personas en una sala, y lo disfruto igual. Mis padres siempre me han dicho que salga como si hubieran cien mil, y hay diez", cuenta, aunque reconoce que el del Live Las Ventas fue un concierto especial y "muy emocionante".

Para poder llevarlo a cabo, Miriam Rodríguez y su equipo tuvieron que sacar lo mejor de sí mismo. "Ha sido el concierto de mi vida, me ha quitado años de vida. Me la estaba jugando. Llevaba meses trabajando en todo, desde el vestuario hasta las canciones. No he ganado ni un duro, pero me llevo el orgullo de que la gente saliera contenta".

Sobre este aspecto sigue reflexionando Miriam, asegurando que tuvo que "remontar" después de "salir de una multinacinonal. "Te encuentras con una industria musical que exigue mucho y a las mujeres el tripe... Te ves en una tesitura de frustración muy grande para llegar a ese punto de conseguirlo todo", explica.

Las presiones sociales que recibe Miriam Rodríguez

Miriam Rodríguez llegó a Operación Triunfo hace casi ocho años con el pelo rizado y rubio, creando así una imagen identitaria sobre sí misma. Sin embargo, cuenta en Cuerpos especiales que las personas evolucionan, y ahora luce su pelo natural. "Me encantaría decir que soy rubia, pero no lo soy. No tengo la culpa de haber nacido morena, y ahora me he reconciliado con mi color de pelo. Mírame las cejas, no te puedo mentir", dice como respuesta a las críticas que recibe en redes sociales.

"La exigencia de la industria musical es que te tienes que reinventar constantemente, pero luego hay ese rechazo si no sigues con la imagen con la que has aparecido por primera vez... Es complicado", admite Miriam Rodríguez visiblemente agobiada.

"He tardado mucho en poner límites en mi vida. Uno tiene que ser feliz, que es lo importante. Si no, las cosas no merecen la pena", cuenta, compartiendo así sus dos lemas de vida con Eva Soriano y Nacho García: "La vida te cambia un martes por la tarde" y "si la cabeza no funciona, no funciona nada".