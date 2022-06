Natalia Lacunza, sobre su disco: "En las letras intento exteriorizar el tratarme mejor"

El viernes 10 de junio es un día grande para Natalia Lacunza. Sale a la venta su primer EP, Tiene Que Ser Para Mí, y para hablar de este trabajo ha venido a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

"Estoy viviendo el presente que flipas. Estoy superexcitada, cosa que no me suele pasar", ha dicho sobre este primer trabajo que iba a llamarse Todo va a cambiar. "Pero me parecía demasiado pedante".

Al final se quedó como título de una canción, una de las favoritas de Natalia Lacunza. "Su concepto es de lo que más me gusta de todo lo que digo. Se quedó Tienes Que Ser Para Mí porque me apetecía darle un mensaje un poco más positivo. Quería darle una intención", ha añadido.

El disco sale el viernes 10 de junio pero ya hay cuatro canciones disponibles: Cuestión de suerte, Muchas cosas, Todo Lamento y Todo Va A Cambiar junto a Karma C.

A esta lista sumamos ahora Tiene Que Ser Para Mí, que ha sonado en exclusiva este miércoles en Cuerpos especiales.

Su psicóloga, su mejor oyente

Tiene Que Ser Para Mí (TQSPM) es un disco introspectivo. "He intentando no darme mucha caña escribiéndolo, ha sido un recurso para intentar dejar de darme caña a mí misma", ha añadido la artista. "Me estaba dando caña en general y en las letras intento exteriorizar el tratarme un poco mejor a mí misma. Es hablarme mejor. Es un poco encontrar la dignidad que perdí hace tiempo", asegura.

Natalia Lacunza no se canta a sí misma pero escribe de manera terapéutica. "Tiene que ser para mí es eso, un rescate".

El disco llega después de que la psicóloga de Natalia Lacunza lo haya escuchado. "Me hizo mucha ilusión porque al final mi psicóloga es la persona que mejor me conoce del mundo, me hacía mucha ilusión", ha dicho.

El recado de Natalia Lacunza a su ex

Natalia Lacunza incluye en este disco una canción con recado a su ex. Se llama No me querías tanto y la artista cree que es difícil volver a repetir esta historia.

"Yo soy bisexual y ahora es imposible que tenga un acercamiento con un hombre", ha dicho muy segura de sí misma.

No es una canción vengativa, asegura: "Esta canción más que por mí misma, la hice un poco con una sensación general porque creo que es algo que nos ha pasado a todo el mundo. No la hice en plan vengativa, en plan 'quiero que esta persona escuche esto'. Lo hice en plan, 'tío, creo que hay tanta gente que pasa por esta situación...'. Lo hice para desahogarme".

Los colores del disco de Natalia Lacunza

Tiene Que Ser Para Mí es un disco en tres colores: rojo, blanco y negro. Tres colores con mucho significado.

"El negro es el color del dolor. El rojo es el color de la pasión, de la pasión. Y el blanco es el color de la pureza, de abrirse y de ser sincero", apunta.

Lo que no trae el disco, o al menos de momento, es un tatuaje. Natalia Lacunza ha descartado hacerse un nuevo dibujo.

"Es que me da mucha pereza sufrir. Pasar dolor me da pereza. Ya he pasado la fiebre", dice la cantante, que asegura que no tiene todos sus tatuajes con significado. "Si todos tienen significado, se te pueden torcer en algún momento", apunta Natalia Lacunza, que tiene en el brazo un gatete y un móvil que han flipado a Eva y a Iggy.