Natalia Lacunza presenta a su novia con una declaración de amor

¡Está enamorada! Natalia Lacunza ha sorprendido a sus seguidores publicando una foto en Twitter con la mujer que ocupa su corazón. Con una fotografía en la que aparecen juntas riendo, la cantante ha confirmado que actualmente mantiene una relación con María Lázaro, que forma parte de su banda.

Además de la imagen, la cantante ha escrito un mensaje que no deja lugar a dudas: "TKM" (te quiero mucho) y, por si todavía había alguien que no entendía bien el mensaje, ha escrito una aclaración: "esq si tengo mucha suerte y mucho amor pues me apetece enseñároslo la verdad".

De esta forma, la cantante que saltó a la fama en OT 2018, hace oficial su nueva relación y revela al mundo que su noviazgo con el también cantante Pol Granch ha quedado atrás. El catalán y la pamplonica mantenían una relación sentimental desde el año 2019, incluso grabaron juntos la canción En Llamas que vió la luz poco antes de la pandemia.

Ahora, Natalia vive ilusionada su nueva historia de amor con una joven con la que también comparte pasión por la música. Es la primera vez que Lacunza publica una foto en la que solo aparecen ellas dos, pero para los seguidores de la cantante María Lázaro no es ninguna desconocida. En el Instagram de la de Pamplona hemos visto numerosas fotos de María junto al resto de la banda que acompaña a la artista de gira por España. ¡Qué viva el amor!