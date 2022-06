Natalia Lacunza: "Me han diagnosticado un cuadro ansioso-depresivo arrastrado durante seis años"

En una reciente entrevista con la revista Vogue , Natalia Lacunza se ha abierto en canal para responder a todas las preguntas en uno de los encuentros más sinceros de su carrera.

Además, la artista ya se ha puesto manos a la obra para presentar el que será su álbum debut, que llega este viernes 10 de junio bajo el título Tiene que ser para mí, después del lanzamiento de dos EPs.

Se trata de un disco que se ajusta al mantra que ella misma se aplica y que se basa en la búsqueda personal de confianza en su talento. A pesar de que el éxito de la artista se disparó tras su paso por la academia de Operación Triunfo 2018, la pamplonica ha confesado que a día de hoy sigue necesitando ayuda psicológica.

La cantante reconoce que su experiencia por el formato televisivo le ofreció muchas herramientas y claves para desarrollarse profesionalmente en el ámbito musical.

No obstante, recuerda que lo más duro viene al salir, cuando se enfrentan a la realidad que les ha tocado vivir después de aparecer en un programa tan mediático: "Esta gente que me conoce, no es mi fan por nada que sea mérito mío", explica durante la entrevista, "es solo por un programa de televisión".

Como ha contado la cantante en la entrevista, asumir todo esto sin haber comenzado un proyecto propio le hizo sentir muy pequeña e hizo que ella misma se pusiera el listón de la autoexigencia por las nubes. A esto se sumaban las inseguridades y la sobreexposición en las redes sociales.

Es por ello que ha necesitado de la ayuda de profesionales para afrontar este nuevo camino. "Siempre he sido partidaria de ir a terapia", afirma mientras reconoce que se equivocó al dejarlo después de su paso por Operación Triunfo. "Tardé en volver a ir y me arrepiento mucho de ello", añade.

Lacunza ha contado que sufrió una fuerte crisis mental que le hizo sentirse triste y angustiada de nuevo: "En la vida no puedes llevar todo sola, necesitas que alguien te escuche y te ayude a poner cada cosa en su sitio", sentencia a la hora de repasar públicamente y por primera vez las dificultades que se ha ido encontrando a l o largo de los último años.

Además, la artista ha querido destacar que pedir ayuda psicológica nunca debería ser un tabú. "La misma gente a la que ves en Instagram también tiene sus movidas mentales", añade.

"Me han diagnosticado un cuadro ansioso-depresivo arrastrado durante seis años y eso me ha servido para ser más comprensiva conmigo misma", asegura mientras destaca que ahora lo importante para ella es darse un respiro y rodearse de sus allegados y seres queridos.

La navarra ha señalado que a sus 23 años ha aprendido "por las malas" todo aquello que debería haber ido asumiendo de una forma más natural y ese acelerón le ha hecho ir por otro camino.

Álbum debut: 'Tiene que ser para mí'

Natalia Lacunza ha trasladado todo este aprendizaje a la música, con un disco compuesto por 12 canciones que reflejan su recorrido personal bajo un género que ella misma ha descrito como "Dream-Pop".

Las guitarras y los coros son los principales protagonistas de este nuevo proyecto personal que verá la luz el próximo viernes 10 de junio.

En él, también hay hueco para una relación tóxica que vivió con el cantante español-francés Pol Granch, de la que salió bastante perjudicada y cuyas heridas están terminando de cicatrizar. Sin duda, será una de la canciones que más atraerá del disco. Lo descubriremos muy pronto.