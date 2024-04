Natalia presenta su single 'Nadie Más' y desvela el mayor secreto de Lalachus

La entrevista de Natalia ha empezado fuerte.

Que invitada y entrevistadora sean grandes amigas tiene sus ventajas. "Ella me crió entre sus pechos", celebra Lala antes de que llegasen las revelaciones.

Natalia no olvida esa noche que compartió habitación con Lala y no pegó ojo por culpa de... Los ronquidos. "A las cuatro de la mañana estaba buscando por el pasillo una habitación libre, un sofá al menos...", recuerda la artista. "Yo avisé, dije 'creo que ronco un poco'. Amanecí y Natalia no estaba en la habitación", dice Lala, que se reconoce como "un dragón".

Nadie Más es el nuevo retoño de la artista, un single que mezcla pop, techno, dance e incluso un poquito de afro. "En el vídeo salgo dentro de una copa de champán metida y ahora estoy llena de magulladuras", cuenta. "Eso de que nos han vendido del príncipe azul, el amor, la felicidad eterna en pareja... Yo ya no creo en esas cosas. Cuando empiezas a besar a un montón de sapos ya no te lo crees", dice la artista, que aunque ha estado en una relación mucho tiempo, ya se ha encontrado con varios de esos anfibios: "Al tercer sapo he dicho 'no puedo más".

Cuando se pone flamenca, a Natalia no hay quien la frene. Le ha hecho temas a novios, exnovios, rolletes, malas amigas... "La gente piensa que Shakira se ha inventado lo de hacerle canciones a los ex, pero desde Rocío Jurado, los cantantes lo hemos hecho toda la vida", explica.

La artista no niega que sienta algo de presión a la hora de sacar música constantemente. "Yo no soy millonaria. Hacer una canción es una inversión muy grande, hacer el videoclip, masterizarla... A mí me encantaría sacar un single cada tres meses, pero eso solo lo pueden hacer los que están apoyados por una discográfica. Yo soy autónoma, me hago mi trimestral, yo me lo hago todo y gestiono todo lo mío desde hace muchos años", cuenta.

En este nuevo vídeo hay varios guiños a sus primeros hits. En Vas a Volverme Loca salía en una piscina y las botas que luce ahora son las mismas que llevó en el de Besa Mi Piel. "Me gusta guardarlo todo, pero después de 20 años las cosas se estropean", cuenta.

Natalia ya ha arrancado la gira y estará cantando por toda España hasta después de verano. Guadalajara, Sevilla, Móstoles, León... "Y hasta en un crucero", celebra antes de invitar a Lala a irse con ella. ¡Menudo par!

