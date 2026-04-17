Niña Polaca bromea sobre el título de su disco: "Imagina la cantidad de Al Rojo Vivo que nos hemos metido"

Madrugón para Niña Polaca. La banda estrena este viernes Dónde está la ONU cuando más la necesitas y la ocasión ha hecho que hasta Kobbe se haya puesto el despertador para visitar a Nacho García y Lalachus en Cuerpos especiales. Por lo visto recibió amenazas de algún miembro del programa...

Es el cuarto disco del grupo en el que han estado volcados dos años. "Imagínate la cantidad de Al Rojo Vivo que nos hemos metido", han dicho entre risas para explicar el título del álbum.

24 meses de trabajo y solo una canción que han reescrito varias veces. "No somos de darles muchas vueltas a la cosas. De una hicimos 10 versiones diferentes y la hemos descartado", han dicho sobre un tema techno que después de escuchar al día siguiente de lanzarla se dieron cuenta de era horrible. "La escuchamos y era una mierda", han dicho con tota sinceridad.

Para presentar este trabajo hicieron un cuento que enviaron a medios. Todo surgió porque tuvieron que exponer las maquetas del disco a sus amigos y para hacerlo más divertido dijeron de hacer una historieta.

"A la gente de la discográfica le pareció bien meterlo y ahí se quedó", han contado sobre este relato que a Kobbe le parece que tiene demasiadas páginas.

El disco incluye temas como Suena ABBA cuando enciendes el motor, La codicia y capital de las fuerzas extranjeras o Willian Wallace en Lancaster, del que han lanzado una cara B que nadie había había escuchado hasta el momento. Sería perfecto es esa canción y también la primera vez que Claudia interpreta íntegramente un tema.

La acogida ha sido muy buena entre los fans aunque Claudia no ha recibido feedback porque no tiene redes sociales. Ha conseguido escaparse a todas menos a TikTok, que le tiene enganchada y no le gusta nada.

El nuevo álbum de Niña Polaca viene con una edición física muy especial y muy para abuelas. Seis portadas intercambiables, cinco individuales y una de todos para que cada uno pueda elegir, según el pie con el que amanezca cada uno.

También llega con gira, que arranca el 25 de abril y que les llevará este verano de festival en festival y de desayuno en desayuno. "Rubén y yo estamos soñando con el desayuno", ha confesado Claudia sobre esta gira que cierran (redoble de tambores), el 15 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y para el que ya tienen un plan. "Estamos pensando en la cantidad de fuego que queremos meter", han confesado a Nacho y Lala sobre su primera vez en el recinto madrileño.