Silvana Estrada: "Siempre he sido muy poco ambiciosa porque he tenido todo muy poco claro"

Silvana Estrada ha empezado la semana en Cuerpos especiales . Aunque a la cantautora mexicana no le gustan los lunes, la intérprete se ha mostrado muy feliz de charlar con Eva Soriano y Nacho García de Antes de ti , su colaboración con pablopablo. Además ha hablado de Suaves lluvias , su último disco que emociona sus fans en sus conciertos.

Silvana Estrada está de estreno. La cantautora mexicana acaba de lanzar Antes de ti, una colaboración con pablopablo, que ha venido a presentar este lunes a Cuerpos especiales.

De gira por España, la intérprete ha charlado con Eva Soriano y Nacho García del hito musical de su carrera que marcó un antes y un después.

"Mi carrera empezó por accidente, estaba estudiando jazz y me iba a mudar a EEUU", ha contado nada más empezar la entrevista. En ese momento pasó una cosa en la historia del país y también del mundo. Fue cuando ganó Donald Trump por primera vez las elecciones y Silvana Estrada se quedó fuera del país.

"Tú no eres culturalmente especial, única o importante para entrar en nuestro país", decía la carta que recibió y que le dejó fuera del país. "Me quedé en México y tuve unos días de crisis", ha contado sobre cómo afrontó la noticia que dio paso a ese momento que supuso un punto de inflexión en su carrera. Natalia Lafourcade, quien ahora es uno de sus mejores amigas, le escribió para invitarla a cantar juntas. "Tenía ocho fechas importantes y a partir de ahí empecé a trabajar con gente", ha seguido.

Ahí la cantautora dio un cambio de rumbo definitivo. "Dejé el sueño del jazz y me enamoré del mundo de Natalia y de ser cantautora", ha seguido la intérprete que inicialmente quería ser compositora de jazz, y no cantante.

"Siempre he sido muy poco ambiciosa porque he tenido todo muy poco claro", ha seguido sobre lo rápido que se adaptó a este nuevo rumbo profesional. "He sido siempre muy elástica", ha dicho para luego confesar que vive mejor de lo que pensó que iba a vivir.

Su ambición en la vida personal y laboral ha sido siempre "pasarlo bien y dormir tranquila". "Levantarme con ganas de levantarme", ha apuntado la intérprete feliz de que su música sea siempre tan bien recibida por su público.

Antes de ti llega después del disco Suaves lluvias, que Silvana Estrada lanzó en octubre.

"Me costó mucho hacerlo, al final lo produje yo de tanto que me costaba trabajar con productores", ha continuado sobre este trabajo que es "el resultado de duelos y pérdidas".

Cuando lo lanzó, la mexicana pensaba que no se iba a entender pero el tiempo le ha demostrado que no. "Hemos estado de gira desde enero y cada vez que toco la gente está en lágrimas totales", ha dicho sobre este trabajo que le ha traído de gira a España.

"Después de los shows intento cerrar la ventana", ha seguido la intérprete, que dice que tiende a ser muy maternal y tratar de ayudar a sus fans. "Pero luego es como Tengo que tomar un vuelo en tres horas", ha dicho sobre la imposibilidad de ayudar a esos fans que le conmueven en cada show. "En los conciertos veo que todos estamos pasando cosas muy duras todo el tiempo".

El disco y su posición como compositora es clara. "Qué jodida estoy pero qué hermoso es vivir", ha dicho sobre lo que trata de mostrar con su música que le ha regalado momentos increíbles como un Latin Grammy o un Tiny Desk.

Si tiene que elegir, se queda con el segundo. "Tiene un valor cultural bastante increíble", ha dicho antes de despedirse al hablar de la serie de conciertos organizados por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music