La La Love You adelanta su setlist de Local de Ensayo Europa FM: "Meteremos clásicos"

¿Por qué me miras así? es el nuevo disco de La La Love You , que presentarán en Local de Ensayo Europa FM el jueves 4 de junio, pero antes se han pasado por Cuerpos especiales para hablar de los entresijos del álbum, y el grupo ha desvelado que la semana que viene anunciará su primer World Tour .

La La Love You estrena su disco ¿Por qué me miráis así?, y qué mejor manera de celebrarlo que pegándose el madrugón para visitar Cuerpos especiales.

La banda formada por Roberto Amor, David Merino, Mía Berlín y Óscar Hoyos ha estrenado proyecto este 29 de mayo, el cual suena muy a La La Love you. Ellos mismos bromean sobre este tema: "A veces nos ponemos creativos y decimos de hacer algo novedoso y romper, pero luego vemos que suena a lo de siempre, acaba sonando a nosotros".

La banda ha celebrado su gran éxito actual, gracias en gran medida a la acogida de los singles antes del disco. "Estamos en nuestro prime", han comentado, poniendo el foco cómo el impulso de Latinoamérica les está dando muchas más escuchas. "Está funcionando muy bien, los singles anteriores han gustado mucho y esperamos que lo nuevo guste igual", han compartido junto a Nacho García y Lalachus.

En ¿Por qué me miráis así? se encuentran colaboraciones como El hombre del tiempo con Álvaro de Luna y Las medusas no tienen corazón con el grupo Monsieur Periné, para la que viajaron al otro lado del charco, a Colombia. "Tuvimos la suerte de conocerlos en persona y de ese momento surgió la idea de hacer algo juntos. Es una canción que tiene mucho de ellos y de La La Love You", han contado en el anti-morning show.

A colación de su canción Alguien ha boicoteado el ponche, los artistas han contado si son de elegir las canciones de cualquier lado, y es Mia la que pide lo que le apetece escuchar hasta en un taxi.

Uno de los elementos que más destacan del nuevo disco es la estética, sobre todo en la portada. "Es de Joel Abad, que ha hecho portadas para gente grandísima y ahora nos ha hecho la portada a nosotros", han contado. Y han bromeado con que Rober es daltónico, pero aún así opinaba sobre las pruebas de la portada.

Así será el setlist de Local de Ensayo Europa FM

El jueves 4 de junio tendremos a La La Love You en Local de Ensayo Europa FM, y todavía puedes concursar para conseguir una entrada doble y ver a la banda en directo. Y la banda aprovecha su visita a Cuerpos especiales para hablar de las canciones que tocarán.

"Meteremos clásicos, siempre lo hacemos así en los conciertos. No tenemos manía a las canciones y siempre hacemos hacer el mejor setlist posible, el que más se va a disfrutar" La banda ha asegurado que no están cansados de tocar canciones como El fin del mundo.

La La Love You, nuevo artista en Local de Ensayo Europa FM | Europa FM

Para la banda "impresiona y asusta mucho más" tocar en una sala pequeña que ante 20.000 personas. Así que llegarán a Local de Ensayo Europa FM con muchos nervios.

Ahora mismo La La Love You llega de actuar del Auditorio Nacional de México, donde vivieron "una de las experiencias" de su vida. "la pasión que le ponen los mexicanos a los conciertos es impresionante", han compartido.

Y a la banda le sigue "tiene mucho jaleo" por toda España, con conciertos en distintos festivales este verano. Pero la semana que viene anunciarán su " primer World Tour", tal y como han desvelado en exclusiva en Cuerpos especiales.

"Tiene cuatro continentes la gira, como 11 países diferentes y es un sueño cumplido", han revelado.