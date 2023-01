Niño Paco recibe un mensaje muy especial por su cumpleaños: "Es la voz de Celia. Es el mejor regalo"

Niño Paco está de cumpleaños. El colaborador más macarra de Cuerpos especiales sopla velas el 20 de enero y lo ha querido celebrar con el equipo del morning de Europa FM.

Este viernes ha visitado a Eva Soriano e Iggy Rubín, que se han interesado por su fiesta de celebración y le han preparado una sorpresa.

"¡Os habéis acordado de mi cumpleaños! ¡Gracias, qué alegría! Pensé que iba a ser como el de Jota Music que nadie le hizo caso", dijo sobre el DJ del programa.

Eva e Iggy han contactado con sus amigos y les han pedido que manden al programa audios con mensajes de felicitación. Niño Paco ha recibido una mensaje de su profesora Margarita, tutora de la clase de los Girasoles; de su mejor amigo El Cariocas; de La Raquelina, con la que tuvo una historia que ella recuerda y él ha olvidado; y de El Palancas, que no puede ir a su cumple porque la gente de la condicional le ha pegado un toque.

La mejor, como siempre, ha quedado para el final. Celia Montalbán le ha mandado también un mensaje.

El mensaje no es que fuese precisamente bueno, pero él lo ha recibido con ilusión.

"Niño Paco, Soy Celia Montalbán. Deja de decir en la guardería que me llamen para ir a recogerte, deja de decirle a la Policía que te has perdido para que me llamen, deja de dejarme anónimos en el buzón porque no se te entiende. Déjalo ya Niño Paco, porque no eres un niño, eres una pesadilla", le ha dicho en el audio, a lo que el joven colaborador ha respondido con voz entrecortada.

"Es el mejor regalo de mi vida. Es un mensaje de Celia Montalbán. Es la voz de Celia", ha dicho después de escucharlo.

Niño Paco ya habló de su cumpleaños en su anterior visita cuando contó que su plan era invitar a la fiesta a los hijos de Ana Morgade, Valeria Ros y Lorena Castell: "Quiero conocer a niños de famosos porque quiero hacerme representante de bebitos. Voy a conseguirles bolos. La hija de Valeria, con esos stories, está para que la patrocinen (...) Y voy también a invitar a los hijos de Verdeliss porque son muchos y pueden ponerme el catering, me pueden hacer muchas cosas".