Niño Paco: "Creí que un chiquipark era una piscina de bolas y fui en bolas a la piscina"

El Niño Paco ha vuelto a Cuerpos especiales. El colaborador más joven del morning de Europa FM ha regresado ilusionado porque está a punto de cumplir tres años y ya está ultimando los preparativos para la fiesta. ¡El fiestón!

"Hay tres cosas que me flipan de mi cumpleaños", le ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín, antes de adelantarles que la fiesta no será en un chiquipark. "Los odio. No me gustan. Deberían puntualizar las cosas y explicar cómo son los chiquipark de verdad. Yo entendí que era una piscina de bolas y fui en bolas a la piscina. ¡Me echaron! Tuve una orden de alejamiento", ha contado sobre su mala experiencia en este espacio.

Matizado este punto. El Niño Paco ha enumerado las tres cosas que le gustan de su cumpleaños.

"Creo que voy a celebrarlo en comisaria porque voy a acabar ahí", ha apuntado.

"Voy a invitar a los hijos de Valeria Ros, Lorena Castell y Ana Morgade. Soy niño famoso y me tengo que rodear de los hijos de los famosos. Voy a ir a hacer mis business. Quiero conocer a niños de famosos porque quiero hacerme representante de bebitos. Voy a conseguirles bolos. La hija de Valeria, con esos stories , está para que la patrocinen (...) Y voy también a invitar a los hijos de Verdeliss porque son muchos y pueden ponerme el catering , me pueden hacer muchas cosas".

"Y luego para terminar voy a poner eso que sacudes y caen muchas cosas". ¿Un piñata? "¡No! Un abuelo. Tú metes un abuelo en tu cumpleaños y cuando lo zarandeas te pueden caer muchas cosas. Te puede caer la cartera, el ventolín..."

Está claro que el Niño Paco lo tiene todo planeado para su fiesta y también tiene clara otra cosa. En Cuerpos especiales solo hay sitio para un niño. El Niño Pancho no es bienvenido.

"Mus tensión, Jota Music. Niño Pancho, te voy a esperar a la salida del programa porque aquí solo puede haber un niño", le ha advertido antes de despedirse enfadado y sin avisar cuándo volverá al estudio.