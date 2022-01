Nostalgia con The Corrs: desde su padre electricista, a hits como 'Runaway' o 'Breathless' y su colaboración con Alejandro Sanz

A raíz de la visita de Sharon Corr al estudio de Cuerpos especiales para presentarnos su tercer álbum en solitario The Fool & The Scorpion, Ana Boyer ha rescatado su yo teenager para recordarnos la historia de The Corrs.

Ha empezado recordando Runaway el primer single de su debut Forgiven, Not Forgotten, para explicar los inicios de esta banda formada por los hermanos Caroline, Sharon, Andrea y Jim.

Eran hijos de un electricista que tenía un grupo folk con su mujer y se empeñó en que sus hijos empezaran a tocar el piano, el violín, la guitarra y varios instrumentos de música folk.

España fue uno de los primeros países donde triunfaron The Coors más allá de Irlanda y el Reino Unido. De hecho, ganaron su primer premio internacional en nuestro país de la mano de Miguel Bosé.

Su segundo disco, Talk On Corners, que contiene hitazos como Only When I Sleep, What Can I Do o So Young.

Años después, consiguieron triunfar en Estados Unidos con un nuevo sonido en el que se aproximaban más a artistas como Shania Twain con Breathless, incluido en su trabajo In Blue.

En esta época fue también cuando colaboraron con un gran artista español, Alejandro Sanz. Primero fue en The Hardest Night, donde el madrileño se lanzó a cantar en inglés, y los irlandeses le devolvieron el favor cantando en castellano.