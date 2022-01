Sharon Corr: "Canté con Álex Ubago en un laboratorio de embriones"

Hoy desplegamos la alfombra roja en Cuerpos especiales para recibir a la artista irlandesa Sharon Corr, que viene a presentarnos su tercer álbum en solitario, The Fool & The Scorpion.

Presenta 'The Fool & The Scorpion'

Sharon Corr, que durante muchos años la conocimos por ser la violinista del mítico grupo The Corrs, viene a presentarnos su tercer álbum en solitario The Fool & The Scorpion.

Sharon está viviendo en España, concretamente en Madrid: "Hay mucha cultura, mucha seguridad y muchas cosas que hacer". Pero el inicio del idilio de Sharon con España no se remonta a sus conciertos con The Corrs en nuestro país, sino a mucho antes: "En Irlanda venían estudiantes de intercambio de España y yo siempre me iba con los guapos".

Sobre el título de su álbum, traducido como "el tonto y el escorpión", Sharon ha explicado la historia: "Escribí una canción cuando estaba en Barajas a punto de coger un vuelo y había una tormenta muy fuerte fuera, y dentro mío también. Yo estaba llorando, enfadada, de todo... Y empecé a escribir estas letras y es como han salido. Luego estaba feliz".

¿Posible gira de The Corrs?

Y aunque Sharon lleva tiempo centrada en su carrera en solitario, no se olvida de la banda que le catapultó a la fama, algo que continúa reflejándose en sus directos donde sigue tocando canciones de The Corrs.

Hablando de sus hermanos, Sharon nos ha confesado que no se ha reunido con ellos en Navidad, ya que debido a la situación actual por Covid decidió quedarse en Madrid y celebrarlo con su hijos. Eso sí, ¡se viene bombazo! Sharon nos acaba de anunciar que se están planteando hacer una gira comeback de The Corrs.

Su concierto a los embriones, con Álex Ubago

Eva Soriano le ha recordado las numerosas colaboraciones que The Corrs han hecho con otros grandes artistas a lo largo de su trayectoria. Entre los artistas españoles, se encuentran alguno como Álex Ubago, con el que Sharon ha colaborado varias veces.

Pero sin duda, su colaboración más especial con Ubago fue en un laboratorio de embriones. "Yo estaba trabajando con una clínica de fertilidad en Barcelona y me preguntaron si podía cantar en el laboratorio para los embriones. Porque han hecho pruebas y han demostrado que el porcentaje de fecundación de embriones aumentaba con la música. Y que los embriones estaban encantados con The Corrs y Mozart", ha revelado.

'The Fool & The Scorpion', las novedades de su nuevo disco

The Fool & The Scorpion, el tercer trabajo en solitario de Sharon Corr, da un giro a sus habituales sonidos celtas y adopta un aire mucho más intimista. El nuevo álbum viene de la mano de una gira por toda Europa, cuya primera parada será el viernes 21 de enero en Avilés (Asturias). El domingo 23 estará en Madrid dentro del festival INVERFEST y el viernes 28, en Barcelona.

Grabado en Los Ángeles con el productor Larry Klein, The Fool & The Scorpion toma el relevo de Dream of You y llega tras una etapa que la cantante y violinista ha calificado como "la tormenta perfecta" para crear los 10 temas que componen el disco.

"Es mi intención que disfruten escuchando los frutos de The fool & the scorpion como un álbum completo. Como dijo Albert Camus: 'En medio del invierno, descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque dice que, por mucho que el mundo empuje contra mí, dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, que me devuelve el empuje", dijo Corr al lanzar este disco en el que fluyen las preciosas melodías de siempre, pero alejadas de la producción excesiva y dejando ver lo más íntimo, lo más puro, y sí, también lo más cercano.