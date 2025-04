Pablo Carbonell reta a Joaquín Sabina a ser su coach vocal: "Con la IA comprobé que tengo la voz de uno de 33"

Con Pablo Carbonell en el estudio de Cuerpos especiales puede pasar de todo, y eso incluye que lance un reto a Joaquín Sabina o le mande un recadito a Juan del Val.

Porque el cantante de Los Toreros Muertos coincidió con el escritor en el programa Lo mejor que te puede pasar, que presentaba Nuria Roca en Melodía FM y en el que también estaba de colaborador Nacho García. "Juan del Val me echó un día del programa", ha contado al hacer memoria sobre esa época.

"Todos los días preparaba una canción semanal y de repente un día llegué un poquito tarde y me dijo, pues ya no entras", ha dicho recordando que llegar a las 9:00 horas a San Sebastián de los Reyes no es fácil con el tráfico. "Quedaba un montón de tiempo de programa", ha añadido el cantante que diez años después no se lo he perdonado.

Anécdota a un lado. Pablo Carbonell ha centrado su entrevista en el lanzamiento de 100.000 copias vendidas en una semana, el último álbum de Los Toreros Muertos que llega tras 32 años sin un álbum de estudio. "No nos ha hecho falta, la verdad", ha contado sobre por qué no han grabado antes un disco.

En este tiempo no han estado quietos, entre sus trabajos se incluye el himno Teruel, Teruel. "Hay una canción que se llama New York, New York y dijimos 'tendremos que hacer una a Teruel", ha contado sobre cómo surgió este tema.

"También hicimos una canción a la siesta en una fase que tuvimos de estruendo folclórico y grabamos Bicicleta estática, que estuvo a punto de convertirse en la canción de la Vuelta ciclista en bicicleta estática de España... Porque no existe, sino la canción ya la tendrían", ha apuntado entre risas.

Coach vocal de Joaquín Sabina

En este tiempo también han grabado un doble disco homenaje a Javier Krahe: "Amigo, socio mío y maestro". "Hicimos un disco doble, el del grupo y uno mío tocando solo con la guitarra. Lo hice con la esperanza de que Joaquín Sabina diga un día 'quiero tanto a Krahe que voy a invitar a Pablo Carbonell para que venga de telonero y actúe antes de mi actuación'. Yo después me ofrezco a darle un coaching para mantener la voz", ha seguido. "Terminaría de actuar, hacer cuatro o cinco canciones a la guitarra y después me voy a su camerino para calentar la voz".

La propuesta ha sido muy bien recibida por Eva y Nacho que, con el argumento de que Sabina escucha todas las mañanas Cuerpos especiales, le han invitado a mandarle un mensaje. Así, mirando a la cámara de Rober Redes, Pablo Carbonell ha dicho con seguridad y un toque de ironía.

"Hola, Joaquín. El otro día me hice una comprobación de cómo tengo la voz, después de 63 años pegando berridos, no se puede decir de otra manera y mira la voz que tengo. Con la inteligencia artificial comprobé que tengo la voz de un joven de 33 años, ¿cómo lo he conseguido? Tú también lo puedes conseguir, llámame", ha añadido entre risas. ¿Servirá de algo esta llamada?

12 canciones inéditas

Para saber si el mensaje cala habrá que esperar. De momento podemos escuchar 100.000 copias vendidas en una semana, el disco que incluye canciones como Rock and tos. "Esa canción tiene 25 años pero me di cuenta de que no podía cantarla hace 25 años. Ahora que somos unos viejecitos es el momento de cantarla y es la que abre el disco", ha dicho Carbonell, que reconoce que ya no sale de fiesta aunque una vez se fue a un concierto de Mikel Erentxun sin dormir. Acabó roncando en primera fila...

El fútbol femenino es otro de los temas del disco, que se abre con un mensaje de Matías Prats. "Llamé a Carlos Latre para que me lo hiciera y me dijo. ¿Cuál quieres el padre o el hijo? Y me hizo las dos pruebas y me quedé con el joven", ha contado sobre la frase que dice al arrancar la canción y que marca el inicio de este álbum.

"Quería poner la frase El fútbol femenino necesita tranquilidad como introducción de la canción porque es algo que yo escuché en la tele y rápidamente pensé que era un gran estribillo. Los Toreros Muertos no teníamos ninguna canción pacifista. En una hora ya tenía la canción. La fuimos a grabar al estudio y empezamos a grabar y grabar canciones. Esta es la piedra angular de todo el disco. Es la única nueva, las otras las tenía en un cajón, algunas las cantaba en solitario...", ha contado.

100.000 copias vendidas en una semana incluye un total de 12 canciones inéditas de muy distinta índole, que van desde un himno a un vals o un rock. "Tenemos muchos estilos, hay una canción surf que se llama No se puede surfear. Nos reímos de los estilos y las ideas comunes", ha añadido el cantante, que ha producido este álbum junto a su banda sin ayuda de discográficas.

"Somos más indies que mucho indies. No tenemos compañía ni la buscamos, no firmamos con editoriales", ha dicho justo antes de despedirse y contar que su gira por EEUU ha tenido que retrasarse. "Desde la irrupción del hombre zanahoria se ha paralizado el mundo latino. Se ha paralizado la venta. Hay una especie de caza de brujas... La haremos en otoño".