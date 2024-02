Pablo López: "Me comprometo a que el nuevo disco salga este año, ya tiene título"

Es la primera vez que viene a Cuerpos especiales, pero está acostumbrado a los madrugones. "Me levanto muy temprano, desayuno fuerte y me voy a dormir hasta la 1", reconoce. Le encanta leer el periódico, toma un poquito el sol... Y ya está: "Es lo peor que puedes hacer a nivel físico, pero da un gusto".

Mira cómo bailan es su último estreno, una canción que conecta "muchas historias". "Últimamente, escribo muy lisérgico, cualquier cosa, y ya que la gente me diga lo que significa", comenta entre risas. Se lo toma con humor a la vez que se pone serio: "Es interesante que cada uno haga su lectura".

No tenía muy claro a dónde quería llegar en la composición del tema, pero sí recuerda cómo empezó la inspiración. "Son lugares donde se respira ese sentido primario que se baila, hay par de ellos aquí en Madrid que me encantan", dice antes de evocar esa niñez en la que te ponían cualquier música y bailabas inconscientemente. "Eso es más bonito que entrar en una conversación que no va a acabar en nada", cuenta. La discoteca está para bailar, no para "comer orejas". Eva y Pablo están de acuerdo.

De cantar en la calle en Londres a grabar en Abbey Road

El tema está grabado en Abbey Road Studios con la London Metropolitan Orchestra. "El coñazo que fue ir tuvo su recompensa porque a mí me encanta escribir las cuerdas, pero yo sufro mucho. Aunque se me da bien el inglés, cuando hay que hablar en partituro me cuesta, son culturas diferentes. Eso sí, cuando terminas, se te queda una sensación sonora increíble y ahí es cuando piensas que estuvieron McCarteney, Elton John, Pink Floyd. Pero no es tan romántico, es un curro", se sincera el artista, que conoce bien las calles de Londres porque vivió ahí hace 20 años. "Tocaba en la calle, y ahora verme dentro el estudio, en la misma calle... Dan ganas de llorar".

Pablo López presenta este sencillo a la vez que anuncia su próxima gira este 2024, un tour que celebra sus 10 años de carrera llevando sus canciones a recintos donde sus fans podrán disfrutar de la cercanía del artista, su emotividad en las letras y su carisma sobre el escenario. Mira cómo bailan llega trasEl Abrazo de todos los tiempos, Quasi y Abril Sin Anestesia.

Al artista se le acumulan las tareas. Además de la gira, tiene que componer dos nuevos discos para Raphael... Sin olvidarse del suyo propio. "Me comprometo a que salga este año. Ya tiene título, es una palabra y tiene la letra C", adelanta.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.