Patrick Criado: "Hay una corriente reaccionaria con gente que no le interesa que avancemos hacia una sociedad más justa"

Patrick Criado y Marcos Ruiz son los protagonistas de Las noches de Tefía, una serie que se desarrolla en un campo de concentración franquista al que el régimen enviaba a los condenados por la Ley de vagos y maleantes que, a partir del año 1954, fue implementada para incluir también a los homosexuales.

La serie de seis episodios nos traslada a ese universo oscuro y también a un universo de color llamado Tindaya, es un music hall imaginario al que los presos viajan cada noche y en el que pueden ser ellos mismos sin peligro.

"Esa es la la base de la historia. Está el drama que te sitúa en un contexto histórico muy duro, es que en España existían unos campos de concentración entre la década de los 50 y 60, en los que por la Ley de vagos y maleantes los aprovechó el régimen franquista para meter a homosexuales. Es un contexto histórico en el que los personajes sufren la carencia de libertad, la opresión y el peso del régimen franquista. Y luego la serie se traslada a un momento onírico en el que los personajes, para salir del horror en el que viven, por las noches se montan historias. Son historias en las que hay música, hay baile... Ahí la serie se traslada a ese lugar en el que cambia la manera de rodar, cambia el color y, de repente, ves a esos personajes que los has visto muy reprimidos y sin sonreír, y los ves en un lugar de ensueño, ilusión, de música..", han explicado los dos protagonistas en su visita este lunes a Cuerpos especiales.

En la serie Patrick Criado es La Vespa y Marcos Ruiz, Bambi, dos personajes muy distintos entre sí y con ciertas peculiaridades para los dos actores.

"Sí tiene algo de mí. Lo guay cuando uno elige los proyectos es sentirse un poco identificado con el personaje para agarrarse en algo. En el caso de mi personaje hay algo de sonreír y de intentar mirar hacia adelante, a mí manera yo también intento hacerlo. Soy una persona que no se queda enganchado en las cosas que le han pasado, que mira hacia adelanta e intento siempre una sonrisa", le ha contado Patrick Criadoa Eva Soriano.

No es igual en el caso de Marcos Ruiz, mucho menos tímido que Bambi. "A mí no me gusta buscar una relación con el personaje. Todo lo contrario. No me gusta buscar una relación con el personaje, sino lo voy a estar pensando. Una especie de mal rollo como que voy a hacer de mí mismo", ha explicado el actor, que sí se parece a su personaje en que "no canta ni baila" .

Sigue hace falta reivindicar

Las noches de Tefía pone sobre la mesa una triste realidad que vivió en colectivo LGTBIQ+ en España y que hay que evitar que vuelva a pasar.

"Estamos en una época en la que está habiendo una reacción a todos los progresos y a todos los derechos conseguidos. Ha habido gente que ha sufrido para conseguir esos derechos y parece que no nos importa. Estamos en la obligación de no quedarnos en casa sentados", ha recordado Patrick Criado.

"Se nos van [los derechos ] porque hay una corriente reaccionaria con gente que no le interesa que avancemos en esos derechos y que vayamos todos camino a una sociedad más justa y que podamos convivir en armonía", ha denunciado.

Las noches de Tefía está disponible en Atresmedia Premium