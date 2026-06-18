Eva Soriano: "Yo no recomiendo a nadie fastidiarse la vida solo por la trama"

La sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales ha dado un giro este jueves. Esta vez Eva Soriano no se ha levantado con la queja sino que ha preferido dedicar este altavoz que le ofrece el programa para tratar de explicar su forma de ser.

"Hoy quiero hablar de una problemática que sufrimos algunas personas", ha dicho justo al empezar. "No recomiendo a nadie, salvo que tenga que escribir un libro, un disco o un espectáculo de comedia, esta dinámica que tenemos algunas personas que es fastidiarse la vida solo por la trama", ha añadido.

Por lo que sea, Eva es una de esas personas que decide ponerse problemillas por delante solo por ver hacia donde van. "¿Ir al cumple de mi ex? No haca falta pero... ¿y esas historias que luego vas a contar? ¿Y ese ratillo que vas a echar ahí con las amigas? Esas cosas son las que te llenan la vida", ha dicho la presentadora que se queda en una cita con un chico que son todo red flags solo por la trama.

"Yo no tengo al demonio por un lado y el ángel por otro. Yo tengo a un psicólogo a un lado diciendo Tienes que hacer esto y a un promotor de comedia en el otro diciendo Hazlo por el bloque, hazlo que luego tienes cosas que contar", ha señalado. "Pepito grillo si estuviera conmigo se pediría la baja laboral".

Lo de Eva Soriano es un no parar. "He llegado a tener citas con gente y estar retransmitiéndolas en directo en mi grupo de amigas", ha confesado a Nacho García. "He estado pasando pantallazos como si fuera minuto y resultado, como en el fútbol" .

No siempre hay que llegar al final de la noche, al final de la trama, pero a Eva Soriano le gusta. "Yo lo que hago todo el rato es ponerme piedras. Yo tropiezo 16 veces en la misma piedra porque en la 16ª puede pasar otra cosa", ha apuntado. "Lo que hago es fastidiarme la vida solo por la trama". "¿Está bien? No lo sé. ¿Que tengo las mejores historias cuando vuelvo el fin de semana? También te lo digo...".

Trabajar los lunes con Eva Soriano es como ir a un estreno de cine, siempre hay novedades, con Nacho es otra cosa. Él te puede contar que ha montado una estantería el fin de semana, ella puede traer un Power Point detallado con la historia del jato que se llevó a casa. "A veces veo la salida, veo la puerta ante del final, pero decido seguir", ha seguido.

Lo hace por el bien de la comedia, arriesgarse a vivir historias que pueden llegar a ser tan divertidas como bochornosas. "¿Qué soy yo sin mis historias?", ha preguntado antes de lanzar una última reflexión: "Si da para bloque, que el drama te toque".