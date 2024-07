Pepón Nieto: "Parece que equivocarse es un fracaso y yo creo que es la sal de la vida"

Con un moreno que despierta envidias a quienes aún no han olido las vacaciones, como el equipo de Cuerpos especiales, Pepón Nieto se ha pasado por el estudio para comentar todos los detalles de la última función de teatro clásico que protagoniza, La comedia de los errores, de William Shakespeare.

Una obra que, como ha indicado Eva Soriano, podría calificarse como "el Tú a Londres y yo a California del teatro clásico", ya que el argumenta gira en torno a la confusión que genera el reencuentro de dos gemelos separados al nacer, una trama que "da mucho jueg", como ha explicado Nieto, que también ejerce de productor.

"Es una oportunidad de dar una fiesta, de celebrar el teatro, la vida y, también, los errores", ha explicado el actor, que ha reflexioando acerca de "una sociedad que se nos exige que todo salga bien". "Parece que equivocarse es un fracaso y yo creo que es la sal de la vida", ha declarado.

A pesar de ser una obra clásica, Pepón Nieto ha asegurado que, gracias al director Andrés Lima y la escenografía de Beatriz San Juan, han instalado "un chiringuito y un dj que está pinchando technazo mezclado con musica griega". Una puesta en escena muy particular para una obra de teatro compleja, dado que un reducido grupo de actores interpreta varios papeles, pero en la que han querido dar un gran protagonismo al público. "No queríamos darle la obra masticada al espectador, no la íbamos a explicar, así cuando lo descubre se siente inteligente", ha razonado, "no vale salir del teatro de la misma manera que entraste".

En cuanto a la pequeña pantalla, el malagueño está de enhorabunea con el próximo estreno de Superstar, la serie dirigida por Nacho Vigalondo y Los Javis en la que recrean parte de la vida y carrera de María del Mar Cuena Seisdedos, más conocida como Tamra, Ámbar o Yurena, en la que interpreta a su compañero de fatigas Toni Genil.

"Me lo he pasado muy bien (...) parece muy raro, pero creo que es positivo: es que no tengo ni idea de que hemos hecho, no se ni que género es", ", ha confesado Peón con una gran satisfacción. Se trata de una creación de "la cabeza de Nacho Vigalondo", a quien ha elogiado en cuanto a su orginalidad porque "solo hay que meterse en su barco y creertelo", que "no es un biopic al uso", ya que alberga "algo de fantasia y de realismo mágico en la serie".

En cuanto a su proceso de inspiración, el actor ha explicado que vio "un par de veces" a Toni Genil, a pesar de que sentía "mucho respeto" al encuentro, aunque finalmente lo agradeció. "Toni es un tío muy fuerte (...) Lo he bajado un poquito para hacerlo más cercano", ha recordado con respecto a su interpretación.