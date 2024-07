Canco Rodríguez desliza el regreso de 'Aída': "Yo creo que va a pasar algo"

Las horas intempestivas a las que se emite Cuerpos especiales, que han hecho madrugar más de la cuenta a Canco Rodríguez, no han impedido que el estudio se inunde con la energía y el buen rollo que desprende.

El actor acaba de estrenar Los bandos de Verona, la comedia de teatro clásico de José Zorrilla adaptada por Eduardo Galán, que supone su primera incursión en esta disciplina. "Un reto", así ha entendido Rodríguez las particularidades de la interpretación del texto en verso, aunque ha confesado que durante su acometida se ha sentido inseguro algunas veces. "Si me tienes que despedir, que no te tiemble el pulso, yo me despediría ahora mismo", ha explicado recordando una conversación con Daniel Alonso de Santos, director de la obra, ya que este tipo de funciones pueden suponer para los actores "sufrir como un cerdo degollado".

Se trata de una función que ha tenido a bien sintetizar "como Romeo y Julieta, pero de risa", ya que el argumento también gira en torno a las disputas de dos familias destacadas de la sociedad, los Montescos y los Capeletes. Además, Canco Rodríguez demuestra sus dotes interpretando a dos personajes durante la función, uno perteneciente a cada uno de los bandos. "El resumen es que al final quedó muy bien; no me han despedido", ha resumido entres risas.

El actor también ha tenido a bien deslizar el que puede ser uno de los regresos más esperados por el gran público de nuestro país: la vuelta de Aída. "Yo creo que va a pasar algo", ha confesado Canco, destacando que entre el equipo de protagonistas de la exitosa serie "hay buena onda". "Parece ser que los que llevan el taco van a soltarlo, porque huelen que van a coger mas de lo que sueltan", ha argumentado con respecto al regreso, aunque, eso sí, aún no saben "en qué formato" será ese reencuentro.

"Tiene que ser algo que este acorde a ese recuerdo", ha destacado con respecto al impacto que tuvo la producción durante sus diez años de emisión, "que sea algo muy chulo, que sume, que no te puedas imaginar". "Lo mejor es que estamos todos muy motivados", ha setenciado, señalando que todos mantienen una relación que se asemeja a "como si ves a tus primos".

También ha habido tiempo de hablar sobre la pasión que muestra por la música en redes sociales. Sin siquiera tener "ni idea" del número de vinilos que atesora en su casa, sí que tiene clara su posesión musical más preciada: "el directo Senda 91 de Héroes del Silencio original". Un disco que, como precaución, tiene "tan guardado" que ni siquiera lo ve, "por si viene un ladron que sea fan de Héroes".

