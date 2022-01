La playlist de Jota Music para los adictos a las rebajas

Comprar un vestido para la fiesta del sábado, reservar el iPod que apenas utilizarás, o hacerte con el equipamiento para el deporte que nunca has practicado, y que sabes que probablemente no practicarás. Pero están ahí, los precios no son demasiado elevados, y tienes ganas de tirarte a por las ofertas. Si tienes la tarjeta de crédito temblando después del primer mes de rebajas , esta playlist de Jota Music es para ti.

"Hola, Cuerpos especiales. Mi nombre es Carmen, soy de Barcelona, y quería una playlist para dejar las rebajas que quedan y pasar el resto de la cuesta de enero sin darme más caprichos. Con esto de las rebajas se me van los ojos detrás de los chollos, y tengo la tarjeta temblando. ¡Gracias!".

Las rebajas son para muchos la gran fiesta consumista. Sin embargo, para otros, lejos de ser un motivo de celebración, tienen un reverso de lo más oscuro, por supuesto, con una víctima clara: nuestra tarjeta de crédito. Si sientes culpabilidad por haberte dejado el sueldo del mes en esta primera tanda de rebajas, tenemos la solución para que no te sientas tan mal: cinco temazos de Jota Music que, además, te animarán a gastar menos, y a ahorrar más.

Deja de gastar tanto dinero y dale a play... ¡Que escuchar música es gratis!

'Sucker', de Jonas Brothers

'Bailando', de Enrique Iglesias y Gente de Zona

'Relax (Take It Easy)', de Mika

'Millones', de Camilo

[[H3:'We Are Never Ever Getting Back Together​', de Taylor Swift]]

