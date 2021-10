La playlist de Jota Music que te animará mientras estudias un examen

“Hola Jota Music, estoy aquí en el metro saliendo de clase. Me motiva muchísimo vuestro programa. Mañana tengo examen y estoy preocupadísimo porque no he empezado a estudiar, así que necesito que me pongas musiquita para estudiar e ir animado al examen”. Es la petición con la que Jota Music ha elaborado su lista musical este miércoles 6 de octubre.

Animar a un estudiante en época de exámenes parece una misión imposible, pero nada que Jota Music, la personalidad que adopta el DJ Javi Sánchez para poner música cada mañana en Cuerpos especiales, no pueda conseguir. Pero ¿cómo? ¡Muy sencillo! Con estas seis canciones perfectas para estudiar y levantar el ánimo a cualquiera.

'Sobrio', de Maluma

“Este tema dice 'nunca te olvidare', que es lo que les cantan a los apuntes tanto Morat como Danna Paola para aprobar los exámenes”, ha bromeado el DJ mientras sonaban los primeros ritmos de la canción

'Idiota', de Morat y Danna Paola

'Remember', de David Guetta & Becky Hill

“Ahora, te traigo a un chico que está saliendo poquito a poco en el mundo de la música. Se llama Pol Granch y estuvo el domingo con nosotros cantando para un número de personas muy exquisito, que disfrutaron mucho”

'De Colegio', de Pol Granch

“También tenemos a Ed Sheeran con su Shape Of You, un mítico en la pista de baile”.

'Shape Of You', de Ed Sheeran

“Y para terminar, te traigo musiquita nueva con Jason Derulo, que te devolverá al verano con su nueva tema muy cañero”.

'Acapulco', de Jason Derulo

¡Lo ha vuelto a hacer! Jota Music no falla el tiro.

El miércoles se ha despedido de su público dando gracias a todos por los mensajes de voz que recibe diariamente para dedicar sus listas musicales: “Os queremos agradecer que estamos recibiendo varias, y llegarán todas. Jota Music tiene playlists para todo el mundo y en Europa FM música para cualquiera”

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908