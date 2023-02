Ptazeta, sobre su otra canción inédita con Lola Índigo: "Es perfecta. Por eso creemos que acabará saliendo"

¡La casa de Cuerpos especiales "se vuelve loca" con la visita de Ptazeta! La rapera canaria acaba de lanzar Tiki Tiki, un temazo junto a Lola Índigo.

"Cada uno tiene su 'tiki tiki'.Para mí es como que en el vídeo tenemos nuestro mundo 'tiki tiki', que es la parte de la discoteca y nos lo estábamos pasando bien porque llevamos nuestro 'tiki tiki", explica sobre este concepto, que se puede extrapolar no solo a la fiesta, sino a otras cosas que nos hagan sentir bien como pintar, cocinar, hacer música...

'Tiki Tiki' no es la primera canción de Ptazeta y Lola Índigo

Sin embargo, Tiki Tiki no es la única canción que ha hecho con Lola Índigo, tienen otro tema que todavía no ha salido a la luz. "Lola y yo nos juntamos como hace un año, año y medio y ese tema fue el que nos salió en ese momento. Y está perfecto el tema, ella lo piensa también y por eso yo creo que lo acabaremos sacando. Pero por dentro yo pensaba 'no siento que no sea esta, pero pensaba que podíamos probar algo nuevo y salió 'Tiki Tiki", confiesa Ptazeta, explicando por qué no ha salido el primer tema que grabaron juntas.

La próxima colaboración de Ptazeta será con un artista argentino

Eva Soriano e Iggy Rubín intentan sonsacarle a Zulema, nombre real de Ptazeta, qué tiene preparado para este año respecto a su música.

"Este año me lo voy a currar para mostrar algo nuevo, tanto en directo, como lo que vamos a hacer. Pero yo callada, porque a mí me gusta que lo vean", responde la artista sin revelar muchos detalles.

Eva, intentando sacarle más información, le habla sobre los rumores de que su próxima colaboración es con un artista argentino. "Puede ser, responde". "¿Tiene el pelo largo o corto?", continúa Eva. "Corto", responde la canaria.

De esta manera, Eva descarta a Tini Stoessel, y le sugiere a Nathy Peluso. "No, no, no", responde entre risas Ptazeta: "Es un chico además".

La sesión #45 con Bizarrap, uno de sus mayores éxitos

Ptazeta es una de las artistas que han tenido el honor de trabajar con Bizarrap, el productor argentino que convierte en éxito todas sus colaboraciones. En concreto, su tema con la canaria que se lanzó hace un año, acumula 102 millones de reproducciones.

"Fue muy surrealista porque yo no tenía ningún tema ni nada en Youtube que lo petara. Y lo guay es que Bizarrap no coge a artista de su propia comparativa, coge a artistas 'más pequeños', y está descubriendo a gente y eso es guay. Porque te sale alguien que no has escuchando nunca y te mola", explica sobre esta colaboración.