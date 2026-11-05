PSICÓLOGO DE CABECERA

Santos Solano analiza el papel de 'padre/madre suplente' de los hermanos mayores y cómo les puede influir de mayores

Hoy ha tocado hablar de hermanos mayores en Cuerpos especiales. Santos Solano ha analizado en su sección del morning de Europa FM el papel de los hermanos mayores, que a veces asumen el rol de padre o madre, y ha contado por qué puede ocurrir. Además, ha contado cómo puede influirnos este papel cuando somos mayores, desde ser hiperesponsables a tener dificultades para pedir ayuda, y cómo puede afectar a la relación con los hermanos pequeños.