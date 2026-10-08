En 'Cuerpos especiales'
Santos Solano explica cómo romper con los patrones aprendidos: "Empieza cuando te das cuenta de algo que no quieres repetir"
El psicólogo Santos Solano ha explicado en Cuerpos especiales cómo es posible romper con los patrones aprendidos cuando hemos crecido. "Yo nunca haría lo que hacía mi padre" es una frase muy repetida en esta cuestión, aunque "lo que hemos aprendido no estamos condenados a repetirlo". "Para romper estos patrones no tiene porque haber un momento de iluminación", ha indicado el experto, "el cambio comienza en algo cotidiano, cuando te empiezas a dar cuenta de que repites algo que no quieres repetir"