Secún de la Rosa y Silma López derrochan buen rollo en 'Cuerpos especiales': "¿Estás como un palo ahí en el estudio?"

Que Silma López estuviese en el estudio con Eva Soriano y Nacho García y Secun de la Rosa entrase por teléfono desde Zaragoza ha dado pie a muchas risas esta mañana en Cuerpos Especiales. Los dos actores se han colado en las mañanas de Europa FM para presentar Casi todo bien, una película que preestrenaron en el Festival de Cine de Málaga y que llega a las salas el miércoles 22 de abril.

"Estrenarla allí sí sirve de baremo", ha dicho Secun de la Rosa sobre esta presentación fuera de concurso. "Es un festival muy popular con mucha gente, muchas pelis... una locura. Si una película no gusta, se nota. Y nosotros hemos notado que Casi todo bien, la verdad", ha dicho jugando con el título de la película.

En Málaga les llegó el mismo mensaje de distinta gente. "Nos decían que no entendían por qué la película no había ido a concurso", ha contado Silma añadiendo una breve reflexión: "Si dan ganas de que vaya a concurso es guay".

Casi todo bien cuenta la historia de un escritor frustrado, al que interpreta Marcel Borrás, al que le aparece de manera inesperada la musa, a quien da vida Silma López.

"Una de las cosas que le preguntaba a los directores todo el rato en los ensayos era ¿ella por qué se queda?", ha contado la actriz, que se respondió ella misma al ver lo que hizo Marcel con el personaje: "Era tan extraño y tan misterioso que la pregunta me volvía a mí. Porque sí, él es un perro verde que me encanta mirar".

"A veces estamos en relacione y ni siquiera nosotros sabemos por qué. Opera mucho el inconsciente"

Detrás de Casi todo bien están Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet. "Me parece una dupla de directores brutal", ha apuntado Secun sobre la forma de enfocar su trabajo (y también la película). "Me gusta mucho este tipo de cines donde no todo es lo obvio, en el que ella está con él porque es majo. A veces estamos en relaciones, vínculos, ayudamos, no ayudamos y ni siquiera nosotros sabemos por qué. Opera mucho inconsciente y en la peli eso se transmite".

Para crear a sus personajes también fueron fundamentales lo compañeros del equipo de arte, que se encargaron de incluir detalles en cada set que les ayudasen a formar el carácter de cada uno. "En la habitación de Hilario le metieron botes de conservas", se ha acordado Silma para la que "el mundo del arte tiene cosas para los actores que son como magia".

Madrid también es protagonista de la película, casi un personaje más, y también de la entrevista. De manera random, Secun ha metido una anécdota en Plaza de España. Hace unos días se encontró con Eva Soriano y no pudieron saludarse. Los dos iban en sus movidas corriendo y se quedaron con las ganas. Ahora ya saben que son vecinos y que se van a encontrar más de una vez.

Secun ha ido metiendo anécdotas desde Zaragoza en cada oportunidad que ha tenido desatando la risa de Eva y Nacho y también de su compañera, mucho más reposada. "¿Estás como un palo ahí en el estudio?", le ha dicho a su compañera cuando esta ha celebrado su salida a A Coruña cuando Eva y Nacho le han planteado una pregunta surrealista sobre Tennessee Williams.